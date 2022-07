Ir a banhos num vale glaciário, na Praia Fluvial de Loriga

Loriga, aldeia de montanha no concelho de Seia, foi abençoada pela natureza com uma praia fluvial de caraterísticas únicas. Nadar nas suas águas refrescantes é apenas o ponto de partida para descobrir a região, rica em lazer, gastronomia e aventura.

A água fria e cristalina da ribeira de Loriga brota no planalto superior da Serra da Estrela e percorre o seu caminho até encher a praia fluvial de Loriga, para gáudio de quem procura refrescar-se nos dias de canícula. Situada a 800 metros de altitude esta é, na verdade, a única praia portuguesa situada num vale glaciário com milhares de anos, o que a torna ainda mais especial – e geologicamente rica.

A paisagem apresenta um relevo acidentado e um solo pedregoso, rodeando a praia de matos de giesteira-das-serras e giesta branca. Uma vez que ela se espraia em socalcos, os banhistas conseguem distribuir-se pelo cenário natural com mais facilidade, sem abdicar das sombras. Já este ano, a praia de Loriga foi distinguida pela Quercus com o galardão de ouro relativamente à qualidade da água.

Loriga foi também uma praia finalista no concurso das 7 Maravilhas – Praias de Portugal e visitando-a compreende-se porquê. Além do enquadramento natural, ganha pontos por ter estacionamento, sanitários, posto de primeiros socorros, parque de merendas, bar com esplanada, parque infantil e acesso pedonal direto à água. Os amantes do desporto e da aventura encontram também aqui atividades.

O que fazer em redor:

Comer cabrito assado n’O Vicente

Cabrito à padeiro, bacalhau com broa e bacalhau à fonte sagrada (com broa e farinheira) são pratos bem capazes de repor os níveis de energia depois de uma tarde de mergulhos ou de uma caminhada pela zona. Patrícia Vicente gere este restaurante com o irmão Hugo, que ajuda na cozinha, e sugere arroz doce com leite creme para sobremesa. O Vicente é também o alojamento local “mais próximo da praia fluvial” de Loriga, diz Patrícia, com 18 quartos distribuídos por duas casas e regime de pequeno-almoço opcional.

Comprar bolo negro na Loripão

A Loripão é uma das poucas padarias que fabricam o bolo negro, exclusivo de Loriga e que, ao que a história indica, foi herança de uma colónia inglesa que ali se fixou no século XIX (daí ter um formato idêntico ao do bolo inglês). Feito com ovos, açúcar, farinha, leite e canela, este bolo de cor escura e fatias húmidas e uniformes é levado a cozer num grande forno a 270 graus durante 70 minutos. Antigamente, era consumido apenas em épocas festivas.

Fazer a Rota da Garganta de Loriga

A Rota da Garganta de Loriga, de nível difícil, com 8,7 quilómetros de extensão, começa em Salgadeiras, termina no Largo da Carreira, na aldeia de Loriga, e é uma das principais da região. Deve o nome aos patamares glaciários que se multiplicam e permite ver, no alto do vale, o Covão Boieiro e a barragem de Covão do Meio. Observam-se ainda estruturas rústicas ligadas à transumância e geoformas, sendo o verão a melhor época para ver algumas das flores mais raras da serra.