Ilustração de espécies extintas em exposição na Lourinhã

O resultado da 10ª edição do Concurso Internacional de Ilustração de Dinossauros (CIID) pode ser visto a partir de dia 6 de agosto e até dia 27, na Galeria Municipal Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira, na Lourinhã.

A exposição conta com os trabalhos de 32 artistas, provenientes de nove países. Apesar do nome do concurso, o tema deste ano era dedicado à fauna Cenozóica, animais que povoaram a Terra após a extinção dos dinossauros, como o Tigre Dentes de Sabre, o Mamute ou o nosso antepassado Australopithecus. A edição contou com 59 obras, incluindo seis trabalhos em 3D.

O concurso, que este ano premiou oito obras, é uma coorganização entre o Museu da Lourinhã e o Dino Parque. “A qualidade dos trabalhos mostra o impacto que a paleoarte tem no panorama científico, principalmente na divulgação de espécies extintas”, refere a organização em comunicado.

Com mais de 10 hectares de espaço ao ar livre, o Dino Parque Lourinhã é a maior exposição ao ar livre desta temática na Europa, sendo composta por cinco diferentes percursos que permitem aos visitantes observar mais de 180 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitam o planeta terra desde há 450 milhões de ano.

Para além dos percursos exteriores, o visitante pode ainda visitar, no edifício central do Dino Parque, o live lab e o espaço museológico com a exposição paleontológica “Dinossauros da Lourinhã” da responsabilidade técnica e científica do Grupo de Etnografia e Arqueologia da Lourinhã, onde encontra fósseis verdadeiros e réplicas, sendo o mais emblemático o ninho de ovos de dinossauros com cerca de 150 milhões de anos.

O espaço da exposição, a Galeria Municipal Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira, situa-se no centro da Lourinhã, a cerca de 15 minutos de carro do Dino Parque.