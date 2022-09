Ilha Graciosa festeja 15 anos como Reserva da Biosfera com atividades para todos

O aniversário da classificação da UNESCO assinala-se domingo, 18, mas a festa tem início na sexta, 16.

As festividades contam ao longo dos três dias com uma sessão webinar; palestras e ateliês com temas sobre resíduos humanos, a biosfera da Graciosa e tradições agrícolas; um passeio de bicicleta pela ilha; e o espetáculo musical do grupo ComCordas.

Na sexta-feira 16 pelas 15.30 horas convida-se também para a participação na operação de limpeza de resíduos humanos ao longo da Praia do Barro Vermelho (com ponto de encontro na zona balnear). Destacam-se ainda no domingo 18, à mesma hora, uma Burricada com a apresentação da raça endógena Burro Anão; e entre as 14 e as 18 horas a mostra de produtos com selo de qualidade Biosfera Açores, que visam o desenvolvimento sustentável dos habitantes da ilha com a promoção a nível local e exterior de bens agroalimentares, artesanato e serviços. Ambas as atividades decorrem na Praça Fontes Pereira de Melo.

O evento organizado pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, em parceria com o Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera da Ilha Graciosa, pretende envolver a comunidade com o património natural e cultural da ilha, além da promoção e valorização do mesmo.