Igreja de Sambade: um eco de grandezas passadas, em Alfândega da Fé

Um santuário de dimensão incomum para uma pequena aldeia do interior, a Igreja Matriz de Sambade é o reflexo do poder económico da localidade à altura da sua construção, em finais do século XVIII. Ao redor, dois silos de cereais foram transformados num alojamento e há um roteiro de arte pública que convida a um passeio pela vila.

Conhecida como terra dos cardadores, devido à importância da indústria de lãs que aí se desenvolveu, Sambade teve grande poder económico durante a Idade Média e Moderna, e a sua Igreja Matriz, construída no final do século XVIII, demonstra-o.

É a maior freguesia de Alfândega da Fé e chegou a ter mais população que a sede de concelho. Daí que o santuário exiba uma dimensão incomum para uma aldeia.

A Igreja Matriz de Sambade, um exemplar de arquitetura barroca e neoclássica, foi terminada em 1798, mas desconhece-se a data de início da construção. Sabe-se apenas que a obra deverá ter sido levada a cabo a expensas da população e erguida sobre um outro templo que ali existia, possivelmente românico.

O santuário é dedicado a Nossa Senhora da Assunção, padroeira da freguesia, cuja imagem se encontra na fachada posterior. O edifício exibe uma planta de dois corpos, com capela-mor mais baixa e mais estreita que a nave, uma torre sineira, com relógio, no lado esquerdo da fachada principal, a sacristia do lado norte e, do lado oposto, a Casa das Almas.

No interior, destacam-se quatro altares laterais, dedicados a São Miguel e às Almas, ao Calvário, ao Sagrado Coração de Jesus e a Nossa Senhora das Dores, todos em talha policromada e de gosto rococó. O retábulo-mor, também em talha, mas branca com pormenores dourados, ocupa toda a superfície da capela, tendo sido executado mais tarde, numa linguagem já neoclássica. Ainda na capela-mor, lajeada de granito, o teto, pintado no século XIX, exibe a representação de Cristo, ao centro, rodeado pelos quatro evangelistas.

Ao lado da Igreja Matriz, na antiga escola primária, fica o Centro de Interpretação do Território, cuja exposição mostra a riqueza histórica e etnográfica de Sambade, em centenas de peças, e lança um olhar sobre o património cultural da região.

O que fazer ao redor

DORMIR Bela Vista Silo Housing

Dormir dentro de um silo de cereais no meio da natureza. É a experiência disponível no Bela Vista Silo Housing, localizado na freguesia de Eucísia, a menos de 20 minutos de Sambade. Em 2015, João Lopes queria criar um alojamento na propriedade da família que fosse arrojado e diferente de tudo o que conhecia. Acabou por converter dois antigos silos de armazenamento de cereais em suítes cómodas e modernas. Cada estrutura alberga dois quartos duplos independentes, com uma pequena área comum e casa de banho privativa, e varanda aberta para o meio rural envolvente. A quinta tem ainda uma piscina biológica para ir a banhos nos dias quentes. Quarto duplo a partir de 90 euros, com pequeno-almoço.

COMER Restaurante S. Sebastião

Em 1977, os avós de Cátia Silva abriram um restaurante junto à capela de São Sebastião, em Alfândega da Fé. Com algumas renovações e os pais ao comando, continuam a sair os pratos de sempre. Destaque para a posta à S. Sebastião, a alheira, o javali, o cabrito e as sopas da segada (por encomenda), à base de pão, bacalhau, ovos, batata cozida, azeite e colorau. Preço médio: 15 euros.

VISITAR Roteiro da Arte Pública

Há esculturas, pinturas em azulejo e murais em vários espaços públicos de Alfândega da Fé. No Parque Verde, no centro da vila, existem cinco das 15 esculturas do Museu ao Ar Livre. Percorrendo as ruas estreitas surgem sinais de trânsito intervencionados por Hazul, painéis cerâmicos de José Rodrigues e José Emídio no Mercado Municipal, e uma fénix no quartel dos bombeiros, um mural de Godmess e Frederico Draw.