Hotel Tivoli Avenida Liberdade celebra Dia de Reis com concerto gratuito

O concerto do Coro da Universidade de Lisboa está agendado para 6 de janeiro, a partir das 19h30.

Depois do concerto de Natal, o Tivoli Avenida Liberdade, em Lisboa, celebra a chegada do novo ano voltando a receber o Coro da Universidade de Lisboa para o concerto de Dia de Reis. O espetáculo, de entrada livre, tem início às 19h30 desta sexta-feira, e contará com um reportório de temas clássicos da época, como “Carol of the Bells”, “Aleluia”, “Blue Moon”, entre muitos outros.

Quem quiser adoçar um pouco mais a noite, no lobby bar do Tivoli estará disponível para venda o tradicional bolo-rei, e ainda uma reinterpretação deste doce típico da quadra festiva, onde as frutas cristalizadas foram substituídas por caramelo salgado e pérolas de chocolate, uma receita original do chef pasteleiro Heitor Pereira.