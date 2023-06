Hard Rock Porto: música para crianças e pequeno-almoço americano

Já cheira a férias e neste domingo, dia 11, o Hard Rock Cafe Porto abre as portas às “Manhãs do Rock”. Os mais pequenos podem explorar a veia artística a partir das 10h.

O cenário é propício a deixar soltar o talento, a querer experimentar o sabor de um palco, a demonstrar o que vai na alma através da voz e da interpretação. Neste domingo, dia 11, às 10h, o Hard Rock Cafe Porto apresenta as “Manhãs do Rock”, atividade em que as crianças podem ser estrelas e plateia de um concerto, bem como participarem em workshops de instrumentos musicais. As férias estão à porta, há que aproveitar.

Num ambiente que respira e transpira a história do rock, as crianças interessadas neste momento são desafiadas a explorar a sua veia artística e a descobrir os vários instrumentos de música moderna. Trata-se de uma iniciativa realizada em parceria com a Rock School Porto, que disponibiliza aos seus alunos um vasto repertório musical nos mais diversos estilos.

A acompanhar o ambiente, que se espera divertido e especial, há um pequeno-almoço americano para os mais pequenos celebrarem, em grande e junto da família, a magia da música. E, como se sabe, a primeira refeição dos americanos é bem composta e reforçada, pode conter waffles, panquecas, ovos mexidos,

cereais com leite, entre outras opções igualmente robustas para o estômago.

O Hard Rock Porto, instalado num edifício histórico na Rua do Almada, tem dois bares, três salas de restaurante e uma loja. As paredes estão cheias de objetos de artistas de renome: uma camisa de Elvis Presley, uns ténis de David Bowie, um chapéu de Elton John, um colete e uma letra inédita de Prince, umas botas de Madonna, uns óculos e uns auscultadores de Steve Aoki e várias guitarras de Paul McCartney, Cliff Richard, Ace Frehley, Nikki Sixx, entre outras peças de encher o olho.