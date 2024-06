Há uma nova montanha-russa aquática no Zoomarine Algarve

A nova atração do parque aquático de Albufeira, que soma mais de 30 anos, tem subidas que chegam aos 11 metros de altura e é inspirada nas Cataratas de Iguaçu.

Desde que abriu portas, há mais de três décadas, que o Zoomarine Algarve se tem firmado como habitual programa veranil na freguesia de Guia, Albufeira. Por estes dias, com a estação mais quente à porta, há uma razão extra para visitar o parque aquático algarvio, que acaba de inaugurar uma nova atração inspirada nas Cataratas do Iguaçu, um dos maiores conjuntos de quedas de água do mundo, localizado na fronteira entre o Brasil e a Argentina.

A nova montanha-russa aquática do Zoomarine, parte do plano de expansão deste parque de lazer algarvio, inclui três descidas – de cinco, seis e onze metros de altura -, a bordo de canoas desenhadas em forma de tronco e ao longo de um percurso de 343 metros, estando aberta ao público desde esta terça-feira, dia 18.

Dotado de vários equipamentos ludico-aquáticos, como a sua praia de ondas, as piscinas variadas para miúdos e graúdos, exposições zoológicas, as Ilhas da Fantasia e do Tesouro, o Rio dos Cocos e o Quetzal, o Zoomarine Algarve tem todas as funcionalidades em ativo na época alta, que arrancou a 1 de junho e só termina a 30 de setembro. Os bilhetes para a entrada regular, nesta altura do ano, fixam-se nos 33,50 euros, e baixa para os 24,50 euros no caso do preço júnior e sénior. A compra dos mesmos pode ser feita no site oficial do parque aquático.