Há um novo Chocolate Market para visitar na Maia

Desta sexta, 18, a domingo, 20, o aroma a cacau invade o espaço Inspire, no centro da Maia, na forma de um mercado para chocólatras, o Choc Choc Choc - Chocolate Market.

Ao longo de três dias, os 200 metros quadrados do Chocolate Market disponibilizam brigadeiros, chocolates artesanais, brownies, trufas, bombons, bolo de chocolate, cookies, biscoitos, bombocas e chocolate quente. A proposta do Choc Choc Choc – Chocolate Market passa também por dar a conhecer os fabricantes destes produtos. Para beber, há igualmente licores, moscatel e vinho do Porto.

A iniciativa é de entrada gratuita e decorre das 15 às 20 horas na sexta, das 14 às 20 horas no sábado e das 14 às 19 horas no domingo. Tem lugar na Rua de Augusto Simões, 1272, a 300 metros da Câmara Municipal da Maia, perto da estação de metro e com parque de estacionamento a 30 metros. Saiba mais sobre a iniciativa aqui.