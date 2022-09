Há um Jardim dos Dinossauros para ver em Fafe

O Jardim do Calvário comemora o 130.º aniversário com um programa especial, acolhendo uma exposição de 15 dinossauros à escala real, disponível para visitar a partir de sábado 10 de setembro até 16 de outubro.

Em colaboração com o Dino Parque da Lourinhã, o espaço histórico do centro da cidade de Fafe recua 300 milhões de anos no tempo e recebe fósseis de diversos dinossauros, entre os quais o T-Rex, Velociraptor, Plateosauros e o Centrosaurus. Podem ser visitados no Jardim do Calvário, de domingo a quinta-feira, entre as 10 e as 19 horas, e às sextas-feiras, sábados e feriados entre as 10 e as 23 horas.

Esta viagem pelo Jardim dos Dinossauros custa 13 euros para adultos e crianças com mais de 13 anos, 3 euros para crianças entre os quatro e os 12 anos e gratuita até aos três anos de idade. Para famílias e grupos com mais de 25 pessoas, a iniciativa tem valores especiais. As entradas podem ser adquiridas na Ticketline.