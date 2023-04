Há segredos para desvendar nestes jardins históricos de Sintra

Para comemorar o Dia Europeu dos Jardins Históricos, a Parques de Sintra lança uma visita guiada ao Parque de Monserrate, na próxima quarta-feira, e aos Jardins do Palácio Nacional de Queluz, no sábado seguinte.

Na quarta-feira, dia 26, assinala-se o Dia Europeu dos Jardins Históricos. Não deixando a data em branco, a Parques de Sintra proporciona uma visita para desvendar “Os Caminhos da Água” do Parque de Monserrate.

A partir das 10h30, vão ser percorridos diferentes cenários, na companhia de uma arquiteta paisagista da Parques de Sintra. Os participantes podem descobrir os métodos de captação, acumulação e distribuição da água utilizados para regar as coleções botânicas desde finais do século XVIII.

Também os Jardins do Palácio Nacional de Queluz dispõem de uma nova visita guiada. “Jardins de Queluz: Espaços e Vivências da Casa Real” está agendada para as 15 horas de sábado, 29, para levar os visitantes a recuar no tempo, até à corte do rei D. Pedro III e de D. Maria I.

O percurso integra a subida à Cascata Grande e, pela primeira vez, vai ser possível entrar nas jaulas que prendiam animais selvagens, no século XVIII.

Ambas as visitas duram aproximadamente uma hora e meia. A experiência no Palácio Nacional de Queluz tem um custo de 5 euros. Já no Parque de Monserrate, o preço dos bilhetes varia entre 8 euros (adultos) e 6,50 euros (dos seis aos 17 anos e seniores).

O programa inclui também a iniciativa “Jardins com arte”, que consiste em oficinas de pintura com aguarela, a ter lugar, em Queluz, a partir deste sábado e até ao dia 29. Os workshops arrancam às 10h.

A Rota Europeia dos Jardins Históricos dinamiza o Dia Europeu dos Jardins Históricos, de forma a divulgar e valorizar este património.