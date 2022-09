Há novas obras de arte para admirar nas ruas de Estarreja

O festival ESTAU – Estarreja Arte Urbana, cuja edição mais recente decorreu entre 10 e 18 de setembro, tem feito daquela cidade uma galeria a céu aberto. E agora conta com oito obras acabadas de executar por Bordalo II, Pantónio, Mariana Duarte Santos, Ruído, Daniela Guerreiro, Pitanga, Mário Afonso e Thiago Mazza.

No âmbito do ESTAU, organizado pela Câmara Municipal de dois em dois anos, além de residências artísticas e pinturas ao vivo, houve exposições, conversas, oficinas, performances, visitas guiadas, cinema, teatro, música e animação de rua. Mas quem não acompanhou o programa pode sempre visitar as oito obras de arte que dele resultaram – e mais. Ao todo, o roteiro de arte urbana de Estarreja abrange agora mais de 40 peças em espaço público. Distribuem-se pelas ruas do centro da cidade e arredores, podendo ser apreciadas, livremente, em qualquer horário.

A quinta edição do festival foi dedicada ao tema da sustentabilidade ambiental, sem perder de vista as habituais ligações ao território, e envolveu criadores maioritariamente nacionais – com exceção do brasileiro Thiago Mazza, que tem retratado a fauna e a flora nos seus trabalhos e pintou um mural de grandes dimensões num tanque industrial da empresa Bondalti, integrada no complexo químico de Estarreja.

Entre as novidades conta-se ainda mais um “Big Trash Animal” de Bordalo II, que vem deixando pelo Mundo os seus animais construídos a partir de lixo, numa crítica à produção e ao consumo desenfreados, com a consequente destruição do planeta. O artista já marcara presença antes no ESTAU, como prova o seu guarda-rios, visitável no Parque Municipal do Antuã; e desta feita recriou outra ave: uma águia-sapeira, ligada à ria de Aveiro, e que pode ser admirada na Ribeira da Aldeia, em Pardilhó.