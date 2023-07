Há Festa na Quinta, com três dias de atividades gratuitas na casa de Egas Moniz

Teatro de marionetas, oficinas, música, dança e jogos tradicionais compõem o cartaz de mais uma edição do evento "Há Festa na Quinta". A iniciativa decorre nos dias 14, 15 e 16 de julho, na propriedade onde nasceu e viveu o único Prémio Nobel português da Medicina, em Estarreja.

“No tempo do Egas Moniz, a Quinta do Marinheiro era uma festa. Sempre que ele chegava a Avanca para as férias de verão, a quinta ganhava vida”, lê-se no comunicado de apresentação de mais uma edição do “Há Festa na Quinta”. A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Estarreja volta este fim de semana (de 14 a 16 de julho), com o objetivo de reviver essa animação, abrindo os portões da Quinta do Marinheiro para três dias de atividades culturais e de lazer, com entrada livre.

Teatro de marionetas, oficinas, teatro infantil, música, dança, stand up paddle e jogos tradicionais compõem o cartaz do evento, que este ano assinala ainda os 55 anos da abertura da Casa-Museu Egas Moniz (14 de julho), lugar onde nasceu e viveu o neurocientista, único Prémio Nobel português da Medicina, recebido em 1949. A casa mantém o ambiente e os objetos quotidianos do seu tempo, como as suas coleções de porcelanas de Sèvres e da Companhia das Índias, pinturas de José Malhoa ou Abel Salazar.

Entre visitas guiadas à propriedade, o programa conta ainda com uma noite de exploração da Quinta do Marinheiro e da Casa-Museu em versão “acampamento”, uma experiência de stand up paddle no lago da quinta, e mais uma dezena as atividades para toda a família.

Destaca-se a estreia da peça de teatro infanto-juvenil “Imersão ao Mundo de Sophia”, com interpretação do grupo de teatro de Estarreja TRAMA, que será exibida nos dias 15 (10h45 e 15h) e 16 (15h e 18h), no âmbito do LAC – Laboratório de Aprendizagem Criativa. O jardim da quinta serviu de inspiração para a peça, baseada em textos de Sophia de Mello Breyner Andresen.