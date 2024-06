Há duas novas piscinas flutuantes no rio Douro

O município de São João da Pesqueira (distrito de Viseu) prepara-se para inaugurar o Parque da Ferradosa, um equipamento em cima do rio Douro que permitirá à população local e a todos os visitantes usufruir com maior conforto da margem do rio e da paisagem circundante.



Desde sempre procurada pela população nos seus tempos de lazer, para fazer piqueniques e pescar, por exemplo, a zona de Ferradosa – uma localidade na freguesia pesqueirense de Vale de Figueira – acaba de ganhar um novo equipamento lúdico que permitirá usufruir com maior conforto e segurança da margem do Douro. O Parque da Ferradosa vai ser inaugurado já no próximo dia 30 de junho (domingo), às 17h, num evento aberto à população.

Quem visita o local encontra agora uma nova zona de socalcos arborizados e equipados com mesas de piquenique e pequenos assadores; e um novo parque de estacionamento para veículos ligeiros e autocaravanas. O principal atrativo, porém, são duas piscinas constituídas por plataformas flutuantes com formato hexagonal, uma para adultos (com 1,5 metros de profundidade) e outra para crianças (com meio metro), nas quais se poderá refrescar o corpo.

Este espaço, com casas de banho e vestiários masculinos e femininos e pronto para receber pessoas com mobilidade reduzida, será vigiado por nadadores-salvadores entre as 10h e as 19h, durante a época balnear, explicou Manuel Natário Cordeiro, presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira. O autarca alertou, porém, que apesar de se tratar de duas piscinas, aos banhistas “não é permitido saltar da piscina para o rio”, uma vez que a zona “não é de águas balneares”.

A ideia é permitir aos utentes do Parque da Ferradosa refrescarem o corpo nos dias de canícula, gozando de uma paisagem totalmente aberta para a outra margem do rio Douro. É também por ali que passa, sobre uma cénica ponte de ferro, o comboio da CP que liga a cidade do Porto ao Pocinho (já no concelho de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda), atravessando, justamente, o distrito de Viseu. O apeadeiro de Ferradosa, uma das entradas em São João da Pesqueira, foi reabilitado.

“Após anos de costas viradas ao rio”, o município de São João da Pesqueira tem vindo a apostar na requalificação das suas ligações ao Douro, como Nagoselo e Bateiras, onde nasceu um cais para barcos de cruzeiro, um bar, passadiços e um ponto de acolhimento turístico. No “local ímpar” de Ferradosa “e que tinha de ser potenciado”, executou-se o que considera ser um plano “mais audacioso”, inserido numa estratégia de aposta no turismo.