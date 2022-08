Há cozinha à portuguesa, e muito mais, na Feira de Gastronomia de Vila do Conde

Produtos regionais, sabores portugueses, espanhóis, cabo-verdianos e brasileiros, workshops e livros fazem parte da 22ª edição da Feira de Gastronomia "Cozinha à Portuguesa", a realizar-se entre os dias 19 e 28 de agosto, em Vila do Conde.

Arranca, amanhã, a 22ª edição da Feira de Gastronomia “Cozinha à Portuguesa”, nos Jardins da Avenida Júlio Graça, em Vila do Conde.

Até dia 28 de agosto, o recinto do evento vai acolher restaurantes representativos das regiões do Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Alentejo, Algarve e Madeira, petisqueiras, tabernas, e o Restaurante Temático. Ali, em jeito de comemoração do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, a oferta vai debruçar-se sobre a gastronomia de Portugal, Espanha, Cabo Verde e Brasil – os quatro países que fizeram parte do feito histórico, protagonizado pelo Almirante Gago Coutinho e pelo Comandante Sacadura Cabral. A bordo do hidroavião Fairey III, batizado “Lusitânia”, os dois aeronautas partiram de Lisboa, a 30 de março de 1922, e aterraram no Rio de Janeiro, a 17 de junho do mesmo ano, com paragens nas Canárias e em Cabo Verde.

Haverá ainda, pelos jardins, espaços de venda de produtos regionais, como pão tradicional, bolos e biscoitos, enchidos e carnes fumadas, queijos, compotas e geleias, ervas aromáticas, azeites e vinagres, vinhos, espumantes e digestivos.

Estão, também, previstos workshops, momentos de música e de dança. Vai haver novidades literárias numa livraria especializada, e para sábado, dia 20, às 15h, está agendada a sessão de lançamento do livro de Carlos Neves “Desconfinar a Agricultura / Crónicas Agrícolas – Do Prado ao Prato”.