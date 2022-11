Há caminhadas gratuitas para fazer com artistas e investigadores, em Beja

A Câmara de Beja acaba de lançar um novo ciclo de caminhadas gratuitas, tendo como guias artistas e investigadores. Ao todo, há 14 "Passeios Luminosos" para fazer, todos os meses, até dezembro do ano que vem. O primeiro acontece já no próximo domingo.

O percurso inaugural tem início no próximo domingo, pelas 10.30 horas, à boleia do músico Paulo Colaço, sob o tema “Olha, moço, não sabem o que é que me aconteceu”. O artista, natural de Beja, além de brindar os participantes com melodias próprias, guia-os ao longo da sua biografia numa viagem por gentes e lugares da sua memória, como bares e outros espaços onde atuou.

Entre os artistas convidados está também o arqueólogo Miguel Serra, para o último passeio do ano, em dezembro. Já no próximo ano, têm presença confirmada o fotógrafo António Cunha, em janeiro; o historiador José António Falcão, no mês de fevereiro; o ator Isaque Ferreira, em março; e o arquiteto Manuel Faião, em abril.

Em nota de imprensa, a Câmara Municipal de Beja refere que a iniciativa partiu de convites endereçados a “investigadores, artistas ou profissionais de diversas áreas, para através das ruas da cidade e dos caminhos rurais nos transportarem para os seus universos de saber e criatividade”.

Os “Passeios Luminosos” são gratuitos, mas limitados. As inscrições devem ser feitas, no respetivo mês, via email ([email protected]).