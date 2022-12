Há 140 obras de pintura contemporânea para ver até 13 de dezembro em Lisboa

Grandes nomes das artes plásticas portuguesas estão expostos na Sociedade de Belas Artes. Seleção inclui obras de Paula Rego, Almada Negreiros e António Areal.

Mais de 100 peças de pintura contemporânea de grandes nomes das artes plásticas portuguesas estão em exposição na Sociedade de Belas Artes, em Lisboa, até ao próximo dia 13 de dezembro, numa iniciativa que homenageia o fundador de uma das mais importantes galerias de Lisboa – a Galeria São Mamede. A iniciativa é de Francisco Pereira Coutinho, que dirige o espaço desde 2001, quando a herdou do pai (com o mesmo nome), um colecionador de antiguidades e de arte moderna e o fundador da galeria.

Com esta iniciativa, Francisco Pereira Coutinho celebra os 100 anos de nascimento do pai, dando também continuidade ao seu trabalho de aliar artistas modernos com uma linha de criadores que trabalharam na galeria ao longo de décadas. Em exposição encontram-se obras de Almada Negreiros, António Areal, Armanda Passos, Manuel Cargaleiro, Carlos Botelho, Carlos Calvet, Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, D’Assumpção, Emília Nadal, José Escada, Eurico Gonçalves, Gonzalez Bravo, Helena Almeida, Jorge Barradas, Jorge Vieira, Júlio (Reis Pereira), Justino Alves, Manuel Amado, Mário Botas, Nadir Afonso, Nuno de Siqueira, Paula Rego, Serge Poliakoff, Raúl Perez e Vieira da Silva.

As pinturas, respeitantes a artistas que tão relevantes foram no panorama artístico português nas décadas de 60, 70 e 80 – podem ser visitadas gratuitamente na Sociedade de Belas Artes (Rua Barata Salgueiro, 36, Lisboa) das 12 às 19 horas. Sábado, dia 10, a arte vê-se entre as 14 e as 19 horas, estando de portas encerradas no domingo 11. Francisco Pereira Coutinho (1922-2006) fundou a Galeria de São Mamede e além de galerista foi também antiquário, marchand e colecionador de antiguidades e de arte moderna.