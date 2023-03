Guimarães recebe a primavera com festa durante o fim de semana

A 25 e 26 de março, a cidade berço recebe a nova estação com mais uma edição da Festa da Primavera, focada na alimentação saudável e sustentável.

A alimentação saudável e sustentável é o tema principal desta edição da Festa da Primavera, que se realiza na Horta Pedagógica de Guimarães. Com o objetivo de alertar para o problema do desperdício alimentar e de sensibilizar para a importância de uma alimentação equilibrada, a festa apresenta uma programação que contempla mais de 30 atividades focadas nessas temáticas.

Um dos destaques desta mostra é a casa construída no âmbito do certame, que integra o holograma 360.come no seu interior, bem como um workshop de iniciação à fotografia de vida selvagem, que vai ser realizado na manhã do dia 26. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição até ao dia 24.

No espaço “Mercadinho” podem ser adquiridos produtos locais e biológicos, ao passo que na zona do “Piquenique” se encontram várias rulotes com opções que vão desde crepes a pizas confecionas num forno solar. O programa conta ainda com atividades como um concurso gastronómico, conduzido pelo chef Tiago Silva, showcookings do chef António Loureiro e da equipa do restaurante Cor de Tangerina e a confeção de uma sopa comunitária.

Os dois dias vão ser marcados por muita música, destacando-se o concerto da Nina Toc Toc no sábado 25, às 17 horas. O espetáculo está pensado para sensibilizar as crianças para assuntos como a reciclagem e a amizade. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, entre 15 a 25 euros. Ainda a pensar nos mais pequenos, ao longo do fim de semana, vai haver atividades didáticas a decorrer na Horta Pedagógica, como o jogo da glória da alimentação, pinturas faciais e o conto na manta, dinamizado pela Biblioteca Municipal Raul Brandão.

A Festa da Primavera é organizada anualmente pelo Laboratório da Paisagem, com o apoio do Município de Guimarães. Para esta edição, conta também com a parceria da Tempo Livre. A entrada é gratuita e o programa completo pode ser consultado aqui.