Guarda: Passadiços do Mondego abrem ao público já neste domingo

Os Passadiços do Mondego, que se estendem por aproximadamente 12 quilómetros, ao longo das margens daquele rio e dos seus afluentes, podem ser percorridos já a partir de domingo, 6 de novembro, segundo informações da Câmara da Guarda. Esta nova atração turística insere-se no Parque Natural da Serra da Estrela e no Estrela Geopark Mundial da UNESCO.





O trajeto, cuja inauguração está agendada para as 12.30 horas, vai da Barragem do Caldeirão a Videmonte, já na montanha, incorporando cinco quilómetros de caminhos preexistentes. Atravessa aldeias e dá a conhecer paisagens marcadas por veredas, açudes, cascatas, levadas e moinhos. Nas primeiras semanas de abertura ao público, o acesso é gratuito; depois, passa a ser exigida entrada no valor de um euro por pessoa, disse à Evasões fonte da autarquia.

Os visitantes encontram ainda três pontes suspensas e alguns geossítios (sítios com valor geológico), do Miradouro do Mocho Real aos vestígios de antigas fábricas e engenhos de lanifícios ou produção de eletricidade. Esse património industrial, que pode ser apreciado na localidade de Trinta, mostra a importância que a indústria têxtil teve no território. Do período medieval resta também uma ponte, que faz a ligação entre Pêro Soares e Mizarela e se estima ter sido edificada sobre uma estrutura romana.

Aquele percurso, no Alto Mondego, representa um investimento de cerca de 4 milhões de euros, cofinanciado em 85% por fundos europeus, no âmbito do Centro 2020 – FEDER, lê-se em comunicado. “Garanto-vos que haverá um antes e um depois dos Passadiços do Mondego. Este é um investimento fundamental para o turismo da Guarda e para toda a região”, defendeu o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Costa, citado na mesma nota.