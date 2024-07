Guarda: Festival da Cestaria traz visitas a oficinas, jogos, comida e música

A vila de Gonçalo, no concelho da Guarda, promove no fim de semana visitas guiadas às oficinas da cestaria, durante um festival que pretende homenagear os artesãos e o legado da cestaria em vime.

“Pretendemos preservar a memória levando os visitantes do Festival a conhecer as oficinas mais importantes através de uma visita guiada”, referiu numa nota enviada à agência Lusa a Associação Desenvolver e Promover Gonçalo, que organiza este ano o Festival da Cestaria de Gonçalo, no sábado e no domingo. A Associação, que identificou cerca de 150 oficinas que existiram na freguesia, quer homenagear o cesteiro e o legado da indústria artesanal de cestaria em vime, evidenciando a importância da preservação e inovação dos saberes e das técnicas.

“Os cesteiros trabalham, geralmente, em dependência das suas casas. Estas, tanto podem ser uma parte do andar térreo, sobre o qual se ergue o resto da habitação, como um pequeno espaço independente, construído para ser a oficina”, descreveram os promotores do Festival. Durante o evento haverá vários artesãos a trabalhar ao vivo e a organização desafia os habitantes de Gonçalo a colocar um cesto em vime nas janelas, portas e varandas.

O programa do Festival inclui uma oficina para a construção de um jogo tradicional em vime dinamizado pela Associação de Jogos Tradicionais da Guarda. A iniciativa, a realizar no domingo, pretende dar a conhecer e explorar o trabalho daquela arte rica em técnica e paciência. Haverá ainda gastronomia, uma feira de artesanato, animação de rua e instalações artísticas.

O Festival da Cestaria de Gonçalo integra o ciclo de Festivais de Cultura Popular, promovido pela Câmara Municipal da Guarda e que é realizado desde 2018. A valorização da cestaria fina é uma antiga ambição daquela vila, localizada a cerca de 20 quilómetros da Guarda, que tem o epíteto de Capital da Cestaria. Apesar de várias ideias, nenhum dos projetos preconizados avançou.

Em 2018, a Assembleia da República recomendou ao Governo que avaliasse a possibilidade de criação de um Centro para a Promoção e Valorização da Cestaria de Gonçalo. O Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela aprovado este ano, com medidas de 155 milhões de euros, para compensar a região afetada pelos incêndios do verão de 2022, menciona a criação do Museu da Cestaria em Gonçalo.