Gilberto Ferreira: “Aprendi a cutelaria testando e errando”

É junto ao rio Pepim que o cutileiro Gilberto Ferreira tem a sua oficina. Local onde este artífice controla todos os passos de produção de objetos muito estimados e procurados por mestres da cozinha. São tesouros que nasceram por tentativa e erro - e basta-lhe um martelo, uma rebarbadeira e uma forja.

O invejável silêncio instalado na aldeia de Aveleda, incrustada no belíssimo Parque Natural de Montesinho, é interrompido a espaços pelo bater do martelo no aço. Quando as mãos de Gilberto Ferreira amanham outra tarefa, é o correr acelerado do rio Pepim que se faz ouvir. A pacatez desta povoação de Bragança ajuda o cutileiro a concentrar-se. É preciso minucioso rigor e redobrada atenção para, dominando os quatro elementos (ar, água, terra e fogo), dar corpo (e alma) a navalhas e facas totalmente artesanais. Há quem por elas pague milhares de euros. Porquê? Tem a palavra Gilberto, o “alquimista”.

De onde vem esta paixão pelas facas e pelas navalhas?

Um transmontano tem que andar sempre com a navalhinha na mão. Comecei a comprá-las, para coleção, desde muito novo. Surgiu-me a ideia de as querer fazer com as minhas próprias mãos. Tentei uma vez ou duas, mas a coisa não me saía bem. Fui desistindo, mas chegou um momento em que disse: tenho que ser capaz! E fui!

Fez alguma formação, ou foi sempre aprendendo por moto próprio?

Nunca fiz qualquer formação. Aprendi a cutelaria testando e errando. Estraguei muito até chegar onde queria, mas valeu a pena estragar. Fiquei a conhecer todas as áreas, das madeiras aos aços.

Costuma dizer que um transmontano precisa sempre de uma navalha para cortar o presunto e que, para si, andar sem navalha é como andar sem telemóvel.

[Risos] É isso mesmo! Uso a navalha para tudo: fatiar o pão, cortar um baraço, descascar uma maçã.

Tem que dominar bem os quatros elementos da Natureza para fazer o seu trabalho: o fogo e a água para domar o aço, o ar para aquecer o carvão e a terra para o fazer. É assim uma espécie de alquimista.

[Risos] Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Tenho colegas que não conseguem trabalhar se não tiverem uma oficina cuja montagem custa um milhão de euros. A mim basta-me um martelo, uma rebarbadeira e uma forja.

Produz o seu próprio carvão. Como é que isso se faz?

Pegamos na raiz da urze, a que chamamos cepa, enterramos numa poça de terra e deixamos queimar até ficar incandescente. Além de ter maior durabilidade, este carvão permite-nos chegar a temperaturas mais elevadas, o que é fundamental para trabalhar o aço.

Quem são os seus principais clientes?

É um leque muito alargado. Trabalho cada vez mais para a restauração, sobretudo para restaurante de luxo. Trabalho com o Óscar Geadas [chef do restaurante G, em Bragança, uma estrela Michelin] com o Ricardo Costa [chef de The Yeatman, Vila Nova de Gaia, duas estrelas Michelin], com o Hans Neuner [chef do Ocean, Porches, duas estrelas Michelin], entre outros, nacionais e estrangeiros.

Os chefs têm exigências próprias, ou confiam cegamente no seu trabalho?

Há os que me dizem apenas que querem uma faca para isto ou para aquilo. E há os que mandam o desenho da faca que pretendem.

Qual é o valor de cada peça que vende para esses restaurantes?

À volta de 100 euros.

A peça mais cara que já vendeu custou quanto a quem a comprou?

Alguns milhares de euros [risos]. Foi um cliente que me pediu para incrustar diamantes no cabo. Ficou lindíssima. Foi o pedido mais fora da caixa que tive: marfim, damasco e diamantes.

O faqueiro lá de casa é todo feito por si?

Não, não. O único que tem uma faca, um garfo e uma colher feitos por mim é o meu filho de cinco anos. Ele adora.

Navalhas Gilberto Ferreira

A oficina situa-se na Rua do Santo, 19, em Aveleda, Bragança. Mesmo ao lado está a loja com centenas de facas e navalhas expostas. Email: [email protected] Antes de ir, espreite o site navalhasgferreira.pt.