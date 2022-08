Gelados veganos da lisboeta Scoop ‘n Dough eleitos os melhores do mundo

Os gelados veganos e artesanais da Scoop 'n Dough, que abriu nos Restauradores há três anos pelas mãos de dois irmãos, foram eleitos os melhores do mundo da popular plataforma vegana Happy Cow. Para breve, há nova morada deste projeto.

Dois anos depois dos seus donuts veganos terem sido eleitos os melhores do mundo pela Happy Cow, a mais popular plataforma mundial para vegetarianos e veganos, onde se reúne informação e avaliação de espaços alinhados nesta alimentação, à escala global, a Scoop ‘n Dough volta a ter razões para celebrar. A marca que nasceu há três anos em Lisboa, com uma morada nos Restauradores, viu agora os seus gelados veganos serem classificados como os melhores do mundo, na mesma aplicação.

No número 78 da Rua das Portas de Santo Antão, os gelados e donuts veganos são todos feitos em processo artesanal. No que toca à parte de gelataria, há entre 14 a 18 sabores diferentes, como o Salted Caramel (base de aveia com caramelo salgado); Rasperry Cheesecake (base de coco e framboesas frescas assadas com doce de framboesa caseiro e crumble de aveia); Cookie Dough & Brownie (base de caju e coco, extrato de baunilha e pedaços de cookie dough e brownie); Mango Lassi (base de coco e manga da Índia); ou Black Sesame (base de aveia com sésamo preto tostado), entre outros, como os sorbets de fruta. São vendidos em cope ou cone de bolacha vegana, em três tamanhos: uma bola (3,80 euros); duas (5,30 euros); e três bolas (6,50€).

O projeto surgiu da mão de dois irmãos, Darchite e Jimite Kantelal, formados nas áreas de medicina e nutrição, e que escolheram a capital para abrir a sua marca de donuts e gelados, de forma a criar alternativas veganas de qualidade no campo dos doces e gelados. Em 2021, também chegaram a alcançar o quarto lugar, à escala mundial, nos Melhor Lugares Vegan dos prémios TripAdvisor Best of the Best. “Receber este prémio com os nossos gelados, dois anos depois de termos conseguido a mesma distinção com os donuts, enche-nos de orgulho. Acreditamos que este reconhecimento a nível mundial é um sinal de que este é o caminho a seguir”, explicam os irmãos e fundadores.

Na morada física em Lisboa, com zona de esplanada e opção de takeaway, o leque de donuts veganos também é diverso e apela a vários palatos – framboesa e baunilha; alfarroba e doce de leite; tiramisù ou edições pontuais, como o recém-regressado donut de figo pongo de mel. Para breve, há mais novidades: a extensão desta marca, com a abertura de uma segunda morada em Cascais.