Gaia: Zoo Santo Inácio abre portas à noite, com 500 figuras iluminadas

A partir de 24 de setembro, o Festival Luzes Selvagens chega ao Zoo Santo Inácio, em Avintes, Vila Nova de Gaia. Há mais de 500 figuras iluminadas e visitas à Casa dos Animais Noturnos, em passeios à noite.

Ao todo, serão mais de 500 figuras iluminadas, espalhadas ao longo de um quilómetro, durante os 100 dias que o Festival Luzes Selvagens vai durar, a partir de 24 de setembro. A nova experiência imersiva do Zoo Santo Inácio, aberto há mais de duas décadas em Avintes, em Vila Nova de Gaia, vai permitir a visitantes conhecer os 600 animais que coabitam no parque, durante o dia, e ver de perto as figuras iluminadas durante a noite, sempre aos fins de semana, feriados e durante as férias escolares, até fevereiro de 2023.

Na fase inicial, o festival arranca pelas 19h e termina pelas 21h30. A partir de 16 de outubro, com a mudança para o horário de inverno, as figuras estão iluminadas a partir das 17h. Parte da experiência noturna está ainda a visita à Casa dos Animais Noturnos, na qual vivem mais de quarenta espécies diferentes, entre tarântulas e escorpiões, entre outros.

Os bilhetes já se encontram com preço promocional no site do jardim zoológico, que acolhe pela primeira vez uma experiência deste género, e acomodam várias dinâmicas: há ingressos para combinar visitas durante o dia e a noite, nos dias em que acontece o Festival Luzes Selvagens (a partir dos 12,50 euros); mas também só para entrar na iniciativa noturna (a partir dos seis euros); ou mesmo só para as visitas normais durante o dia.