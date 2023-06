Fundão assinala época da cereja com menus especiais e experiências turísticas

É tempo de cerejas, e com elas chegam diversas atividades gastronómicas e turísticas, promovidas pelo município do Fundão. Aos menus servidos em pastelarias e restaurantes juntam-se sessões de cozinha ao vivo, piqueniques, passeios e até apadrinhamento de cerejeiras, numa programação que abrange Lisboa e Porto.

Já em curso, até ao dia 30, está o Festival Gastronómico “Fundão, Aqui Come-se Bem – Sabores da Cereja”, que propõe menus e doçaria em torno dela, em restaurantes e pastelarias aderentes (a lista pode ser consultada aqui).

Outra proposta é a Festa da Cereja, que conhece nova edição entre 9 e 11 de junho, na localidade de Alcongosta. Ao longo de três dias, os visitantes têm acesso a concertos, sessões de cozinha ao vivo, passeios, teatro e outras atividades, para toda a família.

As celebrações também chegam a Lisboa, Cascais, Vila Nova de Gaia e Porto, através da Rota Gastronómica da Cereja do Fundão. A partir de 17 de junho, e até 2 de julho, há pratos originais dedicados àquele fruto em restaurantes selecionados, alguns com estrelas Michelin (mais informações aqui).

Quem preferir ir à fonte, nesta campanha da cereja do Fundão, encontra naquele concelho uma variedade de atividades de lazer, da apanha da cereja aos piqueniques, sem esquecer os passeios a pé, de carro, de BTT e até em comboio turístico (ao fim de semana). As inscrições podem ser feitas aqui.

Quem estiver longe pode sempre adquirir experiências e produtos da região, como doces, queijos, enchidos, vinhos, licores ou azeite, nesta plataforma virtual. Com espaço para algumas novidades de beber – como a Koji Kombucha e a cerveja artesanal Alma, ambas feitas com cerejas – e para ao apadrinhamento/amadrinhamento de cerejeiras (por 20 euros, fica-se padrinho/madrinha de uma árvore, podendo colher os seus frutos e receber, gratuitamente, dois quilos de cerejas, além de beneficiar de descontos em restaurantes e hotéis locais).

Paralelamente, decorrem outras iniciativas, envolvendo arte urbana, jogos e até um livro de receitas, intitulado “Cereja do Fundão à Mesa”, que resulta de uma parceria com a Escola Profissional do Fundão.