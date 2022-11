Funchal recebe mais um Essência do Vinho – Madeira

Durante a 10.ª edição do evento, que começa já dia 1 e termina a 3 de dezembro, no Hotel Savoy Palace do Funchal, vão realizar-se provas de vinhos, sessões de show cooking complementadas com música ao vivo.

A experiência do vinho que regressa à Madeira junta mais de uma centena de produtores que apresentam as novidades do mercado vínico. Ao mesmo tempo, decorre um diverso programa de atividades, do qual faz parte a artista plástica Andreina de Canha Abreu que estará diariamente presente no Essência do Vinho – Madeira com as suas pinturas em vinho.

As portas abrem no feriado, dia 1, das 14.30 às 18 horas, exclusivamente para profissionais da hotelaria e restauração madeirenses. Pretende-se dar a oportunidade de um contacto privilegiado entre autores de vinhos, representantes de marcas, distribuidores, sommeliers, gestores hoteleiros e proprietários de restaurantes, de maneira a fomentar possíveis parcerias.

No mesmo dia, a iniciativa recebe o público com duas provas de vinho comentadas pelos provadores da Revista de Vinhos, José João Santos e Manuel Moreira. A primeira, “O Admirável Mundo dos Espumantes”, decorre as 18.30 horas, com indicações dos melhores espumantes, do continente e arquipélagos, para diferentes momentos. Segue-se, pelas 20 horas, a “Vinhos Fora da Caixa”, com vinhos de “castas mais raras e obtidos a partir de vinificações menos óbvias”, tal como é descrita em nota de imprensa.

No que toca à música ao vivo, o palco é dos smooth blues e de Alberto TC com jazz às 19.30 e 21.30 horas, respetivamente. A primeira sessão de show cooking do evento é conduzida pelo chef francês, Yves Gautier, responsável pelo Choupana Hills, no Funchal.

Sexta-feira, dia 2 de dezembro, aquando do 70.º aniversário da Adega de Favaios, decorre a prova “Duelo a Valer: Clássicos vs. Experimentalistas”, na qual os representantes da Revista de Vinhos confrontam “referências de sempre e vinhos provocadores”, as 18.30 horas. As 20 horas, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove a Masterclass “Vinhos Tranquilos da Madeira”, conduzida pelo enólogo João Pedro. Meia hora depois decorre o show cooking sob comando do chef Fernando Soares, do restaurante Saca-Rolhas, de São Miguel e na música, Sofia Petito trará Bossa Bossa em duas sessões ao vivo, às 19:30 e 21:30.

No terceiro e último dia da edição, Rubina Vieira, especialista da área, do Instituto Do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, apresenta a Masterclass “Vinho Madeira”, às 16:30 horas, e o enólogo António Maçanita e o sommelier Nuno Faria, do projeto Profetas e Villões, conduzem a prova comentada “Porto Santo, um Terroir Único” pelas 18 horas. Hora e meia mais tarde, novamente com os provadores da Revista de Vinhos, comentam-se os “Grandes Vinhos Fortificados para o Natal”.

O show cooking de sábado é dado pelo chef César Vieira, do restaurante Galáxia SkyFood, do hotel Savoy Palace e a música é garantida por Joves Jazzy Walks entre as 19 e 21 horas. De modo a complementar a programação decorre também um leilão de vinhos, pelas 21.30 horas.

Os ingressos para a iniciativa promovida pelo Diário de Notícias da Madeira em parceria com a Essência – Comunicação e Eventos podem ser adquiridos online em dnoticias.pt e ainda nas lojas físicas do jornal no Funchal. Os preços começam nos 20 euros por pessoa (25 euros com acesso a uma prova comentada) e o bilhete duplo custa 25 euros (36 euros com prova).