Freixo de Espada à Cinta: primeiro hotel quatro estrelas celebra aniversário com promoções

O Hotel Freixo Douro Superior abriu portas no coração da vila raiana no verão de 2021. Para assinalar dois anos, o mês de agosto conta com oferta de uma noite, em reservas de quatro noites.

Quando abriu portas, no verão de 2021, o Hotel Freixo Douro Superior tornou-se no primeiro quatro estrelas a instalar-se na vila raiana de Freixo de Espada à Cinta. Agora, para assinalar o seu segundo aniversário, o hotel recebe o mês de agosto com uma campanha promocional e um desconto para quem o visita: numa estadia de quatro noites, só se pagam três (o preço parte dos 280 euros, ou 70 euros por noite). A promoção é válida para reservas de duas pessoas em agosto, feitas até 11 de agosto no site oficial do quatro estrelas, e inclui pequeno-almoço.

Situado em território transmontano, o Hotel Freixo Douro Superior tem piscina exterior infinita e piscina interior, sauna, banho turco, ginásio, quartos espaçosos de quatro diferentes tipologias, com varanda, além do restaurante Cinta D’Ouro.

No coração de Freixo de Espada à Cinta, o quatro estrelas é vizinho de algumas das principais atrações daquela que é tida como a vila mais manuelina de Portugal, como a Igreja Matriz, o Castelo, ou o Museu da Seda e do Território. Para mergulhos nestes dias quentes, a Praia Fluvial de Congida está nas proximidades.