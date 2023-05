Filmes para ver na TV nos próximos dias

Lady Bird, realizado por Greta Gerwig, é uma das sugestões.

Especial Dia da Mãe

Dia 7 | Fox Life | 12h40

Programação especial dedicada ao Dia das Mãe que incluí a emissão dos telefilmes “Mothers of the bride”, “A whirlwind wedding” e “Sweet home Carolina”, bem como o filme dramático que melhor se enquadra neste dia: “Mães e filhas”. Centrado em três mulheres, uma na casa dos 50, a filha que deu para adoção há 35 anos e uma terceira que procura adotar uma criança, conta com um elenco de luxo encabeçado por Naomi Watts, Annette Bening e Kerry Washington.

Planeta dos Macacos: A Origem

Dia 7 | AXN | 21h25

Num moderno laboratório de engenharia genética dos EUA, uma equipa de cientistas procura a cura para o Alzheimer, uma das doenças mais devastadoras. Após a descoberta de uma terapia revolucionária, um chimpanzé bebé, de nome Caesar, é usado como cobaia. De um momento para o outro, a equipa de investigadores constata uma evolução extraordinária em todas as suas capacidades.

Lady Bird

Dia 7 | AXN White | 21h25

A terminar o liceu, Christine McPherson – Lady Bird, como prefere ser chamada – mal pode esperar por entrar na faculdade, de preferência bem longe de Sacramento, na Califórnia, cidade da qual nunca saiu. A mãe, uma enfermeira incansável que se desdobra em empregos para pagar as despesas familiares, acha a ideia absurda. Contudo, determinada a conquistar o mundo a qualquer custo, Lady Bird não deixa de lutar para concretizar esse sonho. Enquanto setembro e o novo ano escolar não chegam, ela vai vivendo o dia-a-dia com a naturalidade própria da adolescência, entre amores, desamores, conflitos e reconciliações. Realização de 7. Interpretações principais a cargo de Saoirse Ronan e Laurie Metcalf.

Roubo

Dia 8 | Hollywood | 21h30

A CIA recruta um ladrão profissional para invadir uma prisão de alta segurança no México e recuperar informações armazenadas no cofre. Mas o chefe de um cartel de droga, com milhões confiscados nesse mesmo cofre, também enviou os seus homens. De R. Ellis Frazier, com Dolph Lundgren, Corbin Bernsen e Louis Mandylor.

Jogos de Enganos

Dia 10 | RTP1 | 21h00

Uma família de bons costumes entra em crise ao ver arruinado o seu extenso pomar de maçãs. Delgado, um rico industrial nortenho, acaba de chegar à vila aparentemente bem intencionado. Desesperados por manter as aparências, Major e Lúcia apresentam-no à sua inocente e lunática filha, Cilinha, que apenas se interessa pelas aulas de canto. Aliciam-no com a perspetiva de um rico dote, mas desconhecem que Delgado não é bem quem aparenta ser. Filme que integra o projeto Contado Por Mulheres, inspirado no livro “Pequenos burgueses”, de Carlos de Oliveira. Realização de Rita Barbosa, com Joana Brito Silva, Adriano Luz e Rita Loureiro.

Gladiador

Dia 11 | AXN Movies | 21h10

Narcissus Maximus vê a sua vida andar para trás quando Commodus, filho do antigo imperador Marco Aurélio, decide destruí-lo e a toda a família, começando pela morte do filho. Apesar de escapar com vida, Maximus é vendido como escravo e torna-se gladiador para procurar a vingança junto do novo imperador. Um filme épico de Ridley Scott, com Russell Crowe e Joaquin Phoenix à frente do elenco.