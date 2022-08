Filmes para ver este domingo na TV

Comédia, drama e ficção científica.

BOOKSMART: INTELIGENTES E REBELDES

07/08 | RTP1 | às 00h15

Comédia que marca a estreia na realização de Olivia Wilde e que conta com a participação de Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow e Will Forte. Amy e Molly são amigas prestes a entrar para a faculdade. Inteligentes, responsáveis e muito disciplinadas, investiram tudo nos estudos. Mas, agora que o ano letivo se aproxima do fim, chegam a uma conclusão que as deixa desiludidas: tendo em conta o sucesso dos restantes colegas, não era necessário tanto sacrifício.

GIRLS NIGHT

07/08 | AXN White | 21h25

Depois de quase dez anos sem se verem, cinco amigas reúnem-se para a festa de despedida de solteira de uma delas e passam um fim de semana em Miami. A ideia é reviver os tempos da faculdade, nos quais cada noite tinha o seu motivo de celebração. Tudo parece correr como o esperado até decidirem contratar os serviços de um “stripper”. O que até então lhes parecia ser uma ideia extraordinária, muda de figura quando uma delas cai em cima do rapaz e o mata acidentalmente.

JOGO

07/08 | AXN | 21h55

Num futuro próximo, a sensação do momento é um videojogo no qual milhares de utilizadores controlam prisioneiros reais, como avatares, que lutam entre si até à morte. Para libertar a sua família, Kable é encarcerado e forçado a lutar.

PROGRAMA DA NOITE

07/08 | RTP1 | 00h00

Katherine é uma experiente e implacável apresentadora de televisão, que dá a cara por um dos mais assistidos programas dos Estados Unidos. Quando é acusada de não contribuir para a causa feminina por trabalhar apenas com homens, Katherine decide contratar Molly, uma inexperiente jovem de origem indiana para colaborar no programa. Uma comédia realizada por Nisha Ganatra, que conta com Emma Thompson e Mindy Kaling nos papéis principais.