Festival Vinhos n’Aldeia traz provas, jantares e música a Alenquer

Dias 23, 24 e 25 de junho decorre a primeira edição do festival Vinhos n'Aldeia, no coração da região dos Vinhos de Lisboa.

Ao longo de três dias, a Aldeia Gavinha e a Aldeia Galega da Merceana, em Alenquer, acolhem a estreia do festival Vinhos n’Aldeia, que irá reunir duas dezenas de produtores locais, a apresentar e vender os seus vinhos. Provas vínicas, tertúlias com produtores e enólogos da região, visitas a adegas, dois jantares vínicos e música complementam o programa.

De acordo com a dupla de promotores do festival – Maria Miguel, da Ourland Tours, e Bruno Gomes, da Wine Experiences – o objetivo da iniciativa é promover “a ruralidade associada à inovação e à modernidade, através de uma fusão de experiências e encontros, num cenário tradicional de características únicas”.

O desafio lançada aos visitantes é descobrir aquele terroir e provar alguns dos vinhos que conquistaram as principais distinções no concurso d’Os Melhores Vinhos da Região Demarcada de Lisboa 2023.

O epicentro do festival é a pitoresca Aldeia Galega da Merceana, onde estará também instalada uma zona gastronómica, no Largo do Pelourinho, que irá contar a presença do chef Pedro Teles (150 Gramas, Vila Franca de Xira) e do chef João Simões (Casta 85, Alenquer). A completar a oferta estarão ainda rulotes de doces e farturas, artesanato e muita música. A primeira noite (23 de junho) é tomada pelo jazz de Cooltrane; já no sábado o bailarico faz-se ao sim de Eu + Os Empregados; e no domingo, o programa encerra na voz de Quim Botas.

A programação do evento contempla ainda dois jantares vínicos, com os chefs convidados João Simões e Daniel Sequeira, da petiscaria e wine bar Genuínu’s, em Aveiras. Os momentos realizam-se nos dias 23 e 24 de junho, às 19h30, na Cambeiros Guest House, na Aldeia Gavinha, e tem o custo de 45 euros por pessoa, incluindo vinhos.

Paralelamente, o festival promove ainda visitas a várias adegas locais e experiências que levam a conhecer o território. A escolha recai entre andar de todo-o-terreno pelas vinhas na Quinta do Pinto, com provas de vinhos no final; sentar à sombra dos plátanos, na Quinta dos Plátanos, a ouvir a história da propriedade; passear no horizonte de Montejunto, numa caminhada contemplativa, entre outras atividades. Cada uma delas tem o custo de 20 euros por pessoa. O programa completo e bilhetes (ingresso diário no festival a 10 euros) estão disponíveis no site do evento.