Festival Tempero junta Brasil e Portugal à mesa, em Lisboa e Cascais

Depois de 22 edições no Brasil, o Festival Tempero Brasil Portugal estreia-se por cá, em seis restaurantes de Lisboa e Cascais. De 11 a 20 de novembro, celebra-se a cultura dos dois países através da gastronomia e música, misturando a guitarra baiana e portuguesa.

Mantendo o conceito das 22 edições brasileiras já realizadas, o Festival Tempero Brasil Portugal chega agora a Lisboa e Cascais, reunindo vários chefs que se aliam na preparação de refeições que misturam sabores dos dois países. O público é incentivado a provar estes pratos num roteiro pelos seis restaurantes participantes: os lisboetas O Boteco, Lota da Esquina, Quiçá! e Dali Cozinha Surreal, mais a Taska da Esquina e o Palapitha Cascais.

Na programação há ainda o showcooking “Brasil e Portugal – Uma mistura de sabores”, responsabilidade de Vítor Sobral e da embaixadora da gastronomia baiana e brasileira, Tereza Paim, também curadores do festival. A aula, gratuita e com direito a degustação, acontece esta sexta, dia 12, às 16h30 na Casa Brasil Bicentenário, na Avenida da Liberdade. As inscrições podem ser feitas através do site da iniciativa.

E porque música também não vai faltar, domingo, a partir das 14h30, atua na Casa da Guia (anfiteatro do restaurante Palaphita), em Cascais, o projeto Brazil Afro Symphonic, com Armandinho Macedo na guitarra baiana, a banda da Bahia Olodum New Generation na percussão e a participação do português Acácio Barbosa na guitarra portuguesa. Às 16h, o baterista Márcio Dhiniz, juntamente com a sua banda, apresenta o show “Raízes brasileiras”, com frevo e samba reggae.

A responsável pela organização do festival, Djanira Dias, afirma em nota de imprensa que “promover o Tempero em Portugal é fomentar a economia criativa e misturar tudo num grande caldeirão de entretenimento, experiências e celebração da cultura dos dois países”.