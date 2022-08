Festival Maracujália regressa a Matosinhos com música e arte contemporânea

No próximo fim de semana, 3 e 4 de setembro, a 2ª edição do Festival Maracujália traz ao Terminal de Cruzeiros de Matosinhos duas dezenas de músicos internacionais, arte contemporânea, cinema, debates e moda.

São dois dias de festa com atuações de dezenas de músicos, conferências, uma galeria de arte, um mercado de marcas emergentes, entre outras atrações. A 2.ª edição do Festival Maracujália acontece nos dias 3 e 4 de setembro, no Terminal de Cruzeiros de Matosinhos.

Reggae, hip hop, funk, kuduro, amapiano, future beats, house, reggaeton, perreo e cúmbia são alguns dos géneros musicais que se vão ouvir no recinto, onde estarão montados dois palcos: um no exterior do edifício, com vista para o mar, dedicado à música global, e outro no interior, dedicado às sonoridades latinas, no sábado, e à house music no dia seguinte.

O cartaz conta com 20 artistas de 10 nacionalidades, entre eles Shaka Lion (Brasil), Chamos (Holanda), Dinamarca (Suécia), Didi Han (Coreia do Sul) e Ritmos Cholulteka (México). Além dos DJ’s, haverá concertos ao vivo do jamaicano Benji Flow, no primeiro dia de evento, e do congolês Pierre Kwenders, no domingo.