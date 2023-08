Festival Italiano traz comida, cinema e outras artes ao cais de Gaia

A quinta edição do certame, que dá palco à cultura italiana, reúne petiscos, música, cinema, exposições e atividades para os mais novos na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia. Tem entrada livre e acontece de 29 de agosto a 3 de setembro.

O Festival Italiano está de regresso com a sua quinta edição e assenta arraiais na Avenida Diogo Leite, junto à Loja Interativa de Turismo, durante seis dias, entre 29 de agosto e 3 de setembro. Na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, junto às águas do Douro, o certame tem entrada livre e uma programação que reúne gastronomia, música, cinema, teatro e dança.

No que toca aos petiscos que representam a cultura italiana, as pizzas servidas serão feitas em forno a lenha e estarão a cargo da Seleção Portuguesa de Pizzaiolos, representada pela Associazione Sapori Italiani, La Famiglia Pizza Pasta & Simpatia e pela Trattoria Casa di Mamma. Já as pastas e risotos têm assinatura de Sergio Crivelli, o chef italiano que lidera o restaurante com o seu nome em Matosinhos. Quanto às sobremesas presentes no festival, são confecionadas pela I Nostri Sapori.

Na música ao vivo, alguns dos convidados são o cantor Valerio Ananse, natural de Roma, e a banda Nomadikanti, que traz os sons tradicionais do sul italiano. Sessões de cinema com a exibição de filmes como “Fellini 8 1/2” e “Pinocchio”, atuações de DJs italianos, exposições fotográficas alusivas a Itália, pinturas faciais, workshops (entre estes, um dedicado aos mais novos, que podem preparar as suas próprias pizzas) e showcooking gratuitos fazem parte da programação do certame, sem esquecer alguns espetáculos de pizza acrobática. Saiba mais sobre toda a programação do Festival Italiano aqui.