Festival Inventa leva teatro, literatura e música ao Douro, Tâmega e Sousa

Evento continua com atividades culturais e artísticas gratuitas até ao final do ano.

Em setembro, o Inventa deu início à iniciativa Escrita em Cena, ao levar as companhias de teatro Astro Fingido, Filandorra – Teatro do Nordeste, Jangada Teatro e Teatro do Montemuro a apresentar 28 peças com inspiração na vida e obra literária de Daniel Faria, Teixeira de Pascoaes, Leonardo Coimbra e Soeiro Pereira Gomes. As atuações continuarão a acontecer ao longo deste mês de outubro e vão ainda ter lugar dia 23 em Paredes.

Prosseguem também as visitas históricas e literárias no contexto da Escrita Guiada que permitem aos participantes ficar a conhecer melhor os locais classificados do património cultural das regiões por onde passa o festival. Em outubro visita-se Lousada no dia 15 e Castelo de Paiva a 22. Apesar de gratuitos, os passeios estão sujeitos a inscrição prévia.

Dia 29 de outubro, no contexto do Festa em Cena, este projeto cultural apresenta um concerto de Lena d’Água no Centro Cultural de Marco de Canaveses.

As exposições literárias do Escrita d’Aqui, realizadas ao ar livre e que dão a conhecer autores regionais, acontecem em Felgueiras e Penafiel desde setembro, estando ainda disponíveis para visita até 23 de outubro. Já em Paços de Ferreira e Resende começam a 24 de outubro e terminam a 27 de novembro, e em Lousada e Castelo de Paiva vão de 28 de novembro a 30 de dezembro.