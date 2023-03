Festival Internacional do Ouriço-do-Mar de regresso à Ericeira

Nesta sétima edição, entre 10 e 19 de março, o festival contará com oficinas de ciência, mostra gastronómica, show cookings e muitas provas.

Organizada pelo consultor Nuno Nobre e pela Câmara Municipal de Mafra, a sétima edição do Festival Internacional do Ouriço-do-Mar tem como objetivo dar a conhecer um produto por vezes descrito como o “caviar de Portugal”.

À exceção de uma mostra gastronómica que decorrerá em 25 restaurantes da região, as atividades do festival decorrerão no Mercado Municipal da Ericeira.

Esta edição traz uma novidade: a realização de oficinas de ciência, nos sábados 11 e 18, entre as 10 e as 12 horas. A manhã de dia 11 contará com uma aula prática, com um aquário com ouriços e amostras de rações para os alimentar, ao passo que no dia 18 falar-se-á a fundo sobre características da espécie.

Durante as tardes dos dois fins de semana do festival serão realizados 12 show cookings. Além do ouriço, serão incluídos produtos locais e haverá cervejas artesanais e vinhos da região a acompanhar.

Entre os chefs presentes, destaca-se o grego Athanasios Kargatzidis, do Costa Fria, na Ericeira; a peruana Valéria Olivari, do restaurante Las Cholas, em Lisboa; e Tony Salgado, do Hotel Pestana Palácio do Freixo, no Porto.

Como a época alta dos ouriços não se circunscreve a março, o próximo mês contará com a iniciativa da Ouriçaria, Em Abril Ouriços Mil, na qual chefs irão confecionar jantares exclusivos, denominados Sea Urchin Signature Sessions.