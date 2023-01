Festival IndieJúnior dedica sétima edição ao Mar, com uma onda de novidades

A sétima edição do IndieJúnior - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto decorre entre 23 e 29 de janeiro com a exibição de 55 filmes oriundos de 18 países. O mar é o tema central da programação, dirigida ao público familiar e escolar, desde os bebés de colo aos jovens adolescentes.





A cidade do Porto prepara-se para receber a 7.ª edição do IndieJúnior – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto, desta feita com o mar como tema. A programação eclética e intensa inclui filmes, oficinas e outras atividades destinadas a crianças, jovens e famílias, prevendo exibir 53 curtas e duas longas metragens, de 18 países, com um reforço do cinema português (14 no total).

O IndieJúnior proporcionará sessões para maiores de 3, 6, 10, 12 e 15 anos. Entre os diversos temas abordados, destaque para o lugar da natureza e dos animais, as alterações climáticas, o aborto ou as relações familiares em situação de pobreza. “Uma programação que, também fora da sala de cinema, quer ser espaço para a descoberta e a troca de experiências”, anuncia a organização em comunicado.

Tendo o mar como tema central, o festival apresenta este ano um programa de filmes desenvolvidos em parceria com o projeto FILMar, composto por 10 curtas-metragens em cópias restauradas e digitalizadas, realizadas entre 1913 e 1956, onde se explora a região do Porto e da sua zona costeira. Estas películas foram recuperadas do laboratório do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento.

Dando continuidade à parceria com o Maus Hábitos, o festival terá também uma sessão de quatro curtas-metragens projetadas à mesa, de acesso livre para quem jantar. Os filmes abordarão “vários géneros cinematográficos que refletem sobre problemáticas atuais e do passado, que interessam aos jovens, mas também aos adultos, da repressão da ditadura até às dinâmicas do divórcio dos nossos pais”.

Já na nova Sala Novo Ático do Coliseu Porto AGEAS, o IndieJúnior 2023 voltará a promover sessões de cinema de colo, para crianças com idades inferiores a 30 meses, e com uma novidade: uma oficina para famílias com crianças entre os um e dois anos, onde se brincará com a água, a cor, o som e outros elementos sensoriais. A programação é vasta e toda a informação (incluindo bilheteira) está disponível aqui.

A sétima edição do IndieJúnior Porto contará com quatro filmes portugueses que convidarão o público a conversar com os seus realizadores. Destaque ainda para o foco no cinema noruguês e para a escolha do influenciador digital e DJ Peter Castro para a secção O Meu Primeiro Filme: Marie Antoinette, de Sofia Coppola. O evento terminará com uma matiné dançante, dia 29, às 17h30, no Café do Batalha.