Festival Geada traz concertos, pauliteiros e gaiteiros às ruas de Miranda do Douro

Com o objetivo de dar palco às tradições e cultura mirandesas, o Festival Geada regressa esta semana às ruas do centro histórico de Miranda do Douro, de 29 a 31 de dezembro. Concertos, rondas pelas adegas, atuações de pauliteiros e gaiteiros e gastronomia fazem parte da iniciativa.

O festival de música e cultura mirandesa Geada regressa a Miranda do Douro, nos dias 29 a 31 de dezembro, com um novo formato, após dois anos de interregno devido à pandemia. “A grande novidade para este ano do festival ‘Geada’ é que a iniciativa vai realizar-se na sua maioria ao ar livre, tendo como cenário as adegas e estabelecimentos do centro histórico da cidade de Miranda do Douro”, explicou à Lusa o presidente da Associação Recreativa da Juventude Mirandesa (ARJM), Henrique Granjo.

A “Buolta a las Adegas”, ou a “Volta às Adegas”, em língua portuguesa, durante os três dias de festival “Geada” promete animar os visitantes pelas ruas desta cidade quinhentista, que estarão encerradas ao trânsito durante os três dias, para dar a conhecer toda animação típica do Planalto Mirandês. O festival é tido, pela organização, como “único”, dado o seu compromisso com a língua e a cultura mirandesas, e as novas apostas que surgem ano após ano, recebendo algumas centenas de jovens oriundos de todo o país e da vizinha Espanha.

Este festival, promete a organização, estará repleto de animação de rua e atividades culturais, com os Kumpania Algazarra a animar os visitantes na sexta-feira. Os concertos serão realizados num espaço coberto. Os primeiros a subir palco são os Zíngaros, Pé na Terra e o projeto Músicas da Raia. Os Gaitaralhos de Strelibeta, Beche I Chiba, Loba Galharda, percussões e gaiteiros atuarão nos restantes dias do “Geada”.

Ao longo do festival, os participantes terão a possibilidade de conhecer algumas “das mais belas tradições” de inverno do Planalto Mirandês, da dança à volta da fogueira do galo às danças dos pauliteiros e ao som da gaita-de-foles. Outras das propostas do festival “Geada” passam pela oportunidade de tocar instrumentos tradicionais, descobrir a língua mirandesa e os seus falantes.

Há ainda a ter em conta as paisagens do Parque Natural do Douro Internacional e os sabores da gastronomia tradicional mirandesa, baseada em raças autóctones, como a vitela mirandesa e o cabrito de raça churra mirandesa. O festival é organizado pela ARJM, em parceria com o município e diversas entidades locais, associações, empresas e agentes culturais regionais e nacionais. O “Geada”, que vai cumprir a 12.ª edição, tem como lema “Bamos derretir l caraimbelo!”, em mirandês (“Vamos derreter o gelo”, em português), e pretende ser um referência dos festivais de inverno no Norte de Portugal. Saiba mais sobre o festival aqui.