Festival Ei! Marionetas, em Gondomar, regressa com teatro para toda a família

O festival Ei! Marionetas está de volta, com atividades para todos, em diferentes espaços do concelho. Aos espetáculos de acesso gratuito, em sala ou ao ar livre, juntam-se oficinas, exposições e demais propostas.

Espetáculos de rua e em sala, oficinas, exposições e outras atividades compõem a programação do Ei! Marionetas – Encontro Internacional de Marionetas, que arrancou na passada sexta-feira, em Gondomar, e se estende até ao próximo dia 12. As propostas, de diversos géneros, foram pensadas para os mais variados públicos (bebés incluídos). E decorrem em locais tão distintos como o Auditório Municipal, o Parque Urbano de Rio Tinto, os Moinhos de Jancido ou a Casa Branca de Gramido e o passadiço em frente ao Douro.

Na nona edição do evento, as vertentes lúdica e pedagógica caminham de braço dado, e nem falta um espaço de jogos. Mas também se procura estimular a reflexão acerca de temas como as alterações climáticas, a identidade, o património e a sociedade de consumo, segundo informações da organização.

São esperadas companhias nacionais, de Espanha, França, Bélgica e Bulgária. O espetáculo inaugural ficou a cargo da companhia búlgara Puppets Lab, e os próximos, Palhinhas – A História de Um Espantalho e Dura Dita Dura, acontecem na quinta e na sexta, respetivamente. Ambos são de entrada livre como, de resto, praticamente todas as atividades.

O festival é promovido pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora, com apoio da Câmara de Gondomar e do Ministério da Cultura, através da DGArtes. A companhia organizadora surge por trás de diferentes projetos, um deles de cariz comunitário, envolvendo também a Projet’arte. O programa pode ser consultado no site do Ei! Marionetas.