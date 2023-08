Festival do Vinho Português está de volta ao Bombarral

De 10 a 15 de agosto, a Mata Municipal do Bombarral acolhe o Festival do Vinho Português, o certame vitivinícola mais antigo do país, e a Feira Nacional da Pera Rocha. Há música ao vivo a cargo de nomes como Cuca Roseta, Rita Guerra e Toy.

O Festival do Vinho Português e a Feira Nacional da Pera Rocha estão de regresso com as suas 38.ª e 28.ª edição, respetivamente, levando motivos em dose dupla para rumar ao Bombarral. A iniciativa decorre entre os dias 10 e 15 de agosto, na Mata Municipal do Bombarral e as entradas custam quatro euros/noite ou 20 euros para os seis dias. Para os jovens até aos 16 anos, a entrada é gratuita. Já para os residentes, o acesso é livre no primeiro dia e custa 15 euros para o resto dos dias.

O certame conta com cerca de 80 expositores, dos quais mais de 20 estão ligados ao setor dos vinhos, 10 ao setor da pera rocha e os restantes a outras atividades. O programa contempla ainda arruadas, atuações de grupos de música tradicional portuguesa, showcookings com produtos endógenos do concelho, restaurantes e área infantil. No palco, a música ao vivo fica a cargo de Cuca Roseta (na noite de 12), depois da Banda Xeques (10) e Profjam (11), seguindo-se Rita Guerra (13), João Pedro Pais (14) e Toy (15).

“Como sempre, sendo o maior evento do concelho, pretende-se promover os principais motores do desenvolvimento do município”, afirmou o presidente da câmara (distrito de Leiria), Ricardo Fernandes, à agência Lusa, referindo-se aos vinhos e à pera rocha do Oeste. O autarca estimou receber este ano cerca de 30 mil visitantes no festival.

O Festival do Vinho Português é o certame vitivinícola mais antigo do país, criado nos anos 1960 com a denominação 1.º Festival-Exposição do Vinho Português. Realizou-se de forma descontinuada até 1993, ano em que se cumpriu a 10.ª edição, a partir da qual passou a realizar-se anualmente, tendo tido um interregno de dois anos devido à pandemia. A Feira Nacional da Pera Rocha é organizada desde 1996 com o objetivo de promover o setor e os produtos agrícolas da região. Saiba mais aqui.