Festival do Crato anima o Alentejo com música e gastronomia

De 23 a 27 de agosto, a vila alentejana vai ser palco de mais uma edição do Festival do Crato, com concertos de música e atuações de DJs. Na Feira de Artesanato e Gastronomia, de entrada livre, haverá petiscos regionais e artesanato do concelho.

Concertos, espetáculos de raiz cultural e uma feira de gastronomia e artesanato prometem animar o Alto Alentejo, nos próximos dias, em mais uma edição do Festival do Crato. De 23 a 27 de agosto, a vila do Crato, no distrito de Portalegre, vai receber artistas como Paula Fernandes, Dino D’Santiago, Miguel Araújo, Jessie J e The Jesus and Mary Chain, e vários DJs que vão garantir música pela madrugada fora.

Paralelamente, estará a decorrer a 36ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia. Trata-se de uma zona de acesso livre que oferece aos visitantes o melhor dos produtos regionais, onde marcam presença petiscos e comida tradicional alentejana, além de uma seleção do melhor artesanato do Concelho do Crato e de Portugal. A feira inclui ainda o Palco 2 do Festival, onde o público terá acesso gratuito e poderá desfrutar de espetáculos diários de raiz cultural, de Folclore, Tango, Flamenco, Fandango, Cante Alentejano e Fado.

Quem quiser acampar poderá fazê-lo na Zona de Camping Ocasional, a cerca de 400 metros do recinto do Festival, e com áreas de sombra e comodidades como lava-loiças, carregamentos de telemóveis e WC/duche para pessoas com mobilidade reduzida, chuveiros cobertos e ao ar livre, sanitários e uma área exterior para refeições e fogareiros. O acesso é reservado a portadores do passe de 5 dias com Camping Ocasional, mediante apresentação de pulseira.

O passe de 5 dias custa 55 euros. O valor aumenta para 70 euros, caso inclua campismo. Os bilhetes diários para os três primeiros dias do festival custam 15 euros, já para os dois últimos dias, o preço fixa-se nos 20 euros. Crianças até aos 11 anos têm entrada livre.