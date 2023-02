Festival do Arroz e da Lampreia regressa em março a Montemor-o-Velho

De 10 a 19 de março, o arroz carolino do Baixo Mondego e o peixe de água doce são servidos em restaurantes aderentes, em mais uma edição do festival que pretende divulgar o património gastronómico e cultural do concelho.

O arroz carolino do Baixo Mondego e a lampreia pescada no Rio Mondego voltam a fazer parelha, de 10 a 19 de março, em Montemor-o-Velho. A 21ª. edição do Festival do Arroz e da Lampreia (FAL) promove uma viagem pelos sabores do campo e do rio, nos restaurantes aderentes, no recinto do evento no Largo da Feira e online.

Durante os dez dias do evento, as tasquinhas participantes convidam a experimentar os sabores regionais, de olhos postos no Castelo de Montemor-o-Velho. Mas o festival não se fica por aqui, estando também prometida animação, promoção dos produtos endógenos, da cultura e tradições de Montemor-o-Velho.

Esta edição do festival acontece igualmente online, na plataforma digital do certame, que, durante todo o mês de março vai disponibilizar diversos conteúdos, como a feira virtual.