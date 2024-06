Festival do Arroz de Marisco regressa à Praia da Vieira e traz prémios

A terceira edição arranca esta sexta-feira em Vieira de Leiria, Marinha Grande. Oito restaurantes aderentes servem este prato, mas também há atuações de ranchos folclóricos, circuitos de arte urbana, música e prémios para os comensais.

Foi eleito uma das “7 Maravilhas da Gastronomia” em 2011, vencendo na categoria de marisco, e volta a ganhar atenções reforçadas este fim de semana, com o regresso do Festival de Arroz de Marisco da Praia da Vieira, em Vieira de Leiria. Organizado por esta Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal da Marinha Grande, o certame gastronómico coloca, entre 21 e 23 de junho, oito restaurantes situados junto à referida praia a confecionar este prato, onde não falta lagosta, camarão e amêijoa, e que se “diferencia dos restantes por ser servido diretamente do lume num tacho de barro, ainda a fervilhar”, como explica a autarquia.

O arroz carolino, os pimentos e uma boa dose de coentros ajudam a criar o sabor deste arroz de marisco, que se serve à mesa dos restaurantes Lismar, Flor do Lis, Cabral, O Mirante, Barrote, O Búzio, Naufrágil e Solemar. Nesta terceira edição do festival, qualquer pessoa fica habilitada a um leque de prémios, por cada dose de arroz de marisco pedida: uma noite no Hotel Cristal Vieira Praia & Spa, com pequeno-almoço; uma noite no hotel Estrela do Mar com jantar no restaurante Solemar; um passeio de barco pelo rio Lis; ou um jantar para dois num dos oito restaurantes aderentes.

A iniciativa conta ainda um programa cultural, onde se inclui mostras de artesanato ao vivo, barraquinhas com associações locais, música ao vivo e atuações de ranchos folclóricos no Largo dos Pescadores; um circuito de arte urbana; ou sessões de contos no Centro Interpretativo da Arte Xávega, por exemplo. A programação completa e os horários podem ser consultados aqui.