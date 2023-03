Festival de Percursos Pedestres junta trilhos, comida e vinho do Porto em Alijó

O festival de caminhadas regressa ao Alto Douro Vinhateiro com a sua segunda edição. Entre 25 e 26 de março, Alijó acolhe percursos pedestres guiados, petiscos locais, vinho do Porto e momentos musicais.

Paisagem natural, caminhadas, gastronomia local e vinho do Porto: é nestes alicerces que se apoia o Festival de Percursos Pedestres de Alijó, que está de regresso ao Douro Vinhateiro com a sua segunda edição, no fim de semana de 25 e 26 de março.

Na programação da iniciativa, contam-se três trilhos para conhecer a região a pé, entre miradouros, património arqueológico, caminhos ancestrais, igrejas e capelas. São todos homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, e fazem-se sempre com a companhia de um guia profissional. Um dos percursos passa pelas aldeias de Casal de Loivos, Vilarinho de Cotas e Vale de Mendiz, numa viagem de 12,8 quilómetros, com duração estimada de três horas e meia. Os outros percursos ligam Vila Verde, a partir da Largo dos Alvaredos até Forno dos Mouros, durante 4,9 quilómetros; e as localidades de Alto do Pópulo e Perafita, ao longo de 11,5 quilómetros.

Quem se inscrever, tem direito a almoço com pratos tradicionais da zona (casos de feijocas ou milhos e rojões), t-shirt do evento, cantil, reforço alimentar ao longo dos percursos e seguro de acidentes pessoais. As inscrições são feitas nas Lojas Interativas de Turismo de Alijó e do Pinhão ou no site da autarquia dedicado ao turismo, onde também se pode consultar o programa completo do festival e os valores – 10 e 15 euros para um ou dois dias de participação, respetivamente, havendo desconto de 50% para crianças entre os seis e os 12 anos.

A iniciativa é uma aposta forte da Câmara Municipal de Alijó “na valorização de um dos produtos turísticos mais procurados pelos amantes da natureza, da paisagem e do património”, explica a autarquia em comunicado. Além dos trilhos inseridos neste festival, para ter mais informações sobre todos os percursos pedestres espalhados pelo concelho, que se estendem ao longo de mais de 200 quilómetros, basta consultar a app Feel Alijó.