Festival de Moinhos regressa à Beira Baixa

Caminhadas, animações, atividades infantis e concertos fazem o programa do Festival de Moinhos, na Póvoa de Rio de Moinhos, Castelo Branco.





Entre sexta-feira, dia 15, e domingo, há muito para fazer nesta localidade de Beira Baixa. No primeiro dia, às 18h, dá-se a inauguração oficial do festival com animação itinerante e, às 22h, com concerto do Sons do Minho. Sábado, o dia começa bem cedo.

Às 7h30 parte-se para um passeio pedestre na III Rota dos Moinhos e das Azenhas. Durante a tarde há música com Moustache Brass Band e a Banda Filarmónica de Tinalhas. A partir das 16h, realiza-se a atividades para crianças O Cantinho dos Padeiros (repete às 20h e domingo às 16h).

Às 18, atua pelas ruas a Babosa Brass Band e às 22h, segue a música com o grupo Remix. À 1h, o DJ Mastikshine encerra o segundo dia de festa. O último dia há mais música com | a Beira Brass Band (15h) e os Picadinhos da Concertina (18h).

Além das animações, o festival conta com cerca de 30 expositores com artesanato, produtos locais e restauração. Tudo no Largo da Devesa.