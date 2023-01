Festival das Amendoeiras em Flor regressa a Castro Marim em fevereiro

Percursos pedestres, gastronomia, música e teatro são alguns ingredientes do programa que celebra a serra e as tradições algarvias, na localidade de Alta Mora. O festival acontece no primeiro fim de semana de fevereiro.

A segunda edição do Festival das Amendoeiras em Flor acontece nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, das 11h às 18h, e este ano conta com um recinto maior e um programa mais diversificado, que volta a celebrar um dos produtos mais emblemáticos do território, a amêndoa.

A sessão inaugural acontece na sexta-feira, com animação de rua e a inauguração da exposição fotográfica “Passeio Fotográfico da Esperança – Incêndio 2021” da Associação ¼ Escuro. Nesse dia, serão ainda organizados alguns workshops temáticos, de pão, cestaria e plantação de amendoeiras, os quais requerem inscrição gratuita.

Por altura em que os tons de branco e rosa das amendoeiras em flor voltam a pintar o barrocal e serra algarvia, regressam também os passeios pedestres, organizados desde 2005. Estão previstos três de pequena rota (entre 5 e 11 km) que acontecem todos os dias pelas 9h. E no último dia do evento, 5 de fevereiro, há um percurso adicional, a Grande Rota das Amendoeiras em Flor, com 25km de trilho.

O cartaz musical abre espaço ao acordeão, à música popular, a grupos etnográficos e ranchos folclóricos, a sons e danças da Cornualha, à viola campaniça e ao fado beirão.

O programa contempla ainda alguns espetáculos teatrais e de dança, o regresso da torta de amêndoa gigante, com 41 metros, um mercado de rua com tasquinhas e a “aldeia do artesão”, com mais de trinta artesãos a recriar os ofícios do mundo rural. Haverá também um espaço dedicado à agricultura e floresta, assim como animação infantil, pinturas faciais, jogos tradicionais, animais da quinta e estátuas vivas. A entrada é gratuita para crianças até aos 11 anos e tem o custo de três euros para adultos.

O Festival, cuja primeira edição aconteceu em 2020, é organizado pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA) com a parceria e apoio do Município de Castro Marim e da Junta de Freguesia de Odeleite, e conta com o trabalho de 100 voluntários.

O programa completo e o acesso às inscrições para as atividades estão disponíveis na página de Instagram o evento.