Festival da Mealhada junta leitão, artesanato e cinema ao ar livre

Está confirmada mais uma edição da Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada, que enche o centro da cidade com concertos, teatro, comida e muito mais, durante nove dias.

Para abraçar a estação mais quente do ano, a Mealhada tem preparada mais uma edição da Feira de Artesanato e Gastronomia. Entre 3 e 11 de junho, o centro da cidade é tomado por um conjunto de atividades, ao longo de nove dias de festa.

O certame conta o espaço “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, que traz o clássico leitão, espumantes e outros vinhos, pão local, espumantes e água do Luso para provar. Há também tasquinhas, junto ao edifício dos Paços do Concelhos, dinamizadas por associações concelhias.

A feira expande-se à Avenida 25 de abril, cobrindo o Jardim Municipal com artesanato vindo de todos os cantos do país. A mesma zona é pano de fundo de espetáculos. Nomes como Herman José (dia 3), Fernando Daniel (dia 7), Ivandro (dia 9), João Pedro Pais e o DJ Pedro Simões da RFM (dia 10) e Rita Guerra (dia 11) integram o cartaz do evento. Num outro palco, vão atuar associações, clubes e academias concelhias durante as tardes.

A programação engloba ainda oficinas, dança, teatro, cinema ao ar livre, uma área dedicada ao gaming, na zona 231, e a prova de atletismo 3 Milhas da Mealhada, na manhã de 10 de junho. Orçada em mais de 150 mil euros, esta edição é apoiada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. A entrada é livre.

“Um dos objetivos é que esta feira de artesanato seja também uma feira marcante a nível nacional. Que não seja uma simples feira regional ou local, mas passe a ser uma feira de âmbito nacional”, disse na apresentação do programa da Feira de Artesanato e Gastronomia, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco.