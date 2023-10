Festival da Castanha regressa a Arouca com magustos, concertos e workshops

Começa esta quinta-feira mais uma edição do festival que celebra o castanheiro e a castanha. Até domingo, dia 29, haverá concursos gastronómicos, visitas educativas, música e muitas outras atividades.

A 12ª edição do Festival da Castanha, em Arouca, arrancou esta manhã com a visita educativa “Do campo para o mercado”, direcionada aos jovens do agrupamento de escolas do concelho. A atividade repete-se na sexta-feira e integra um programa recheado de experiências que celebram o castanheiro e a castanha, o mel e o cogumelo. O evento pretende promover a produção destes produtos e incentivar o seu uso na gastronomia local.

Até domingo, dia 29, haverá concursos gastronómicos – do melhor mel e da melhor castanha -, magustos, visitas de campo, concertos, showcooking, um percurso pedestre, baile, uma saída micológica e workshops.

Esta tarde, abre a exposição documental e de artesanato “Nem só castanha(s) dá o castanheiro: usos do castanho”, na Biblioteca Municipal de Arouca, onde ao final do dia acontecem as provas do concurso gastronómico. E no Terreiro de Santa Mafalda é escolhida a melhor castanha e o melhor mel.

Na sexta-feira, o Pátio dos Petiscos e o espaço de venda de bolos e broa caseira instalam-se no Parque Municipal, permanecendo ali até domingo. Segue-se um passeio micológico para crianças, uma palestra e um magusto. Ao final do dia abrem-se as portas da Feira dos Produtos Regionais, Agrícolas e de Artesanato, e espera-se música pela noite dentro.

Uma visita de campo a uma produção de cogumelos Shiitake, uma sessão de showcooking com castanhas e cogumelos de Arouca e o concerto de Carolina de Deus destacam-se na programação de sábado.

O último dia do festival é dedicado a atividades em família. Durante a manhã vai decorrer uma visita interpretada de outono na Ecovia do Arda, um workshop de frutos secos e uma oficina de cestaria, todos com inscrição obrigatória até 27 de outubro, através dos contactos 256 940 250/256 940 254. Um magusto tradicional e o Baile do Ouriço encerram as celebrações.

O 12.º Festival da Castanha é organizado pelo Município de Arouca em conjunto com a Associação Florestal de Entre Douro e Vouga e a AGA – Associação Geoparque Arouca.