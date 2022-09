Festival Chocalhos volta a animar as ruas de Alpedrinha, no Fundão

Há dezenas de anos que os rebanhos de cabras e ovelhas costumavam passar pelas ruas da vila de Alpedrinha, no Fundão, guiados pelos seus pastores e respetivos cães. Em 2002, nasceu o Chocalhos - Festival dos Caminhos da Transumância, para homenagear a tradição, e este ano o evento celebra 21 edições, com rebanhos nas ruas, e não só.



No próximo fim de semana de 16, 17 e 18 de setembro, habitantes, visitantes e pastores da vila de Alpedrinha, no concelho do Fundão, vão juntar-se para celebrar, pelo 21.º ano, o ritual da transumância – o hábito de os pastores levarem os animais a pastar na Serra da Estrela, durante a primavera e o verão, e nos campos de Idanha-a-Nova, no início de cada outono, época em que o pasto é mais abundante.

Este ano não vai ser diferente, e o Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância promete honrar a vida pastoril com uma programação para todos os gostos. Vai haver artesanato pastoril, música popular e tradicional, exposição de raças autóctones de cabras e ovelhas e cães pastores, assim como prova de produtos gastronómicos do concelho, como os queijos DOP Beira-Baixa e ainda os vinhos da região.





No domingo, 18, pela manhã, dar-se-á o momento mais aguardado pelos visitantes: o percurso pedestre a acompanhar os pastores e rebanhos desde a cidade do Fundão até à vila de Alpedrinha. As ruas da vila – que se localiza a mais de 500 metros de altitude numa encosta da Serra da Gardunha e integra a Rede das Aldeias de Montanha – vão estar engalanadas com criações em tricô.

Haverá ainda espetáculos infantis, animação itinerante pelas ruas, lançamentos de livros, ateliês, atuações de concertinas e rancho folclórico e conversas acerca da transumância, entre outras atividades. A programação completa do Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância pode ser consultada em detalhe aqui.