Festas da Cidade e Gualterianas trazem concertos, desfiles e artesanato a Guimarães

Nos próximos dias, as celebrações contam com concertos de Expensive Soul (5 de agosto) e Camané (6 de agosto), feira de artesanato, uma exposição de fotográfica, desfiles e arruadas, até à grande Marcha Gualteriana, que encerra o programa.

No Jardim da Alameda de São Dâmaso já está instalada a XXIV Feira de Artesanato de Guimarães, com a presença de 38 artesãos portugueses, entre os quais também há lugar para barraquinhas de comes e bebes. E no Largo de São Francisco já pode ser visitada a exposição de fotografia (a decorrer até 24 de agosto) “A Reconstrução – 75 anos sobre a extraordinária história das Gualterianas de 1947”, sobre um episódio de união e resiliência depois da tragédia, que ocorreu nas festividades desse ano.

Este fim de semana, as celebrações das Festas da Cidade e Gualterianas intensificam-se, trazendo às ruas atuações musicais, desfiles, noites de fado, feiras e arruadas. O programa arranca esta sexta-feira com um desfile e concentração de grupos de bombos, seguido de cantares ao desafio e do Festival de Folclore, terminando com o concerto dos Expensive Soul, às 22h, na praça da Plataforma das Artes.

No sábado, o palco pertence a Camané, que irá apresentar o seu último disco “Horas Vazias, lançado em outubro passado. Em destaque na programação do dia está ainda a Feira de Gado e Concurso Pecuário, no Campo de S. Mamede, e a arruada e encontro de tocadores de concertina, no Largo do Toural. Para domingo está previsto um desfile de charretes antigas e um despique de bandas, além das festividades litúrgicas e da procissão em honra de São Gualter.

As celebrações encerram na segunda-feira, dia 8, com a Marcha Gualteriana, e à semelhança dos últimos anos, será colocada uma bancada no Largo da Mumadona. Quem quiser desfrutar da Marcha Gualteriana com maior conforto poderá adquirir um ingresso, no valor de 7,50 euros, nas bilheteiras do Centro Cultural Vila Flor, Centro Internacional das Artes José de Guimarães, da Casa da Memória e da Loja Oficina.

O programa completo pode ser consultado aqui.