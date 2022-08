Festa do Tomate Coração de Boi está de regresso ao Douro

A 7ª edição do evento conta com menus especiais em restaurantes da região, um concurso para eleger o melhor tomate da temporada, provas e um mercado.

Em agosto, o tomate coração de boi, carnudo e sumarento, é senhor das hortas durienses e transmontanas. Em sua honra, está de volta a festa que reúne produtores, chefs e entusiastas do fruto, que estará em destaque nas mesas da região durante todo o mês.

Este ano, na sua VII edição, a Festa do Tomate Coração de Boi do Douro alarga-se a 18 restaurantes, que incluem o fruto nos seus menus em propostas variadas. Há quem o sirva em sopas frias, tártaro, açorda, arroz, sobremesas, e até em pizza. E também chega à mesa simplesmente temperado com azeite e flor de sal.

Depois de dois anos sem se realizar, devido à pandemia, está também de regresso o concurso que irá premiar o melhor tomate da temporada. A iniciativa, marcada para 26 de agosto, tem lugar na Quinta de Nápoles, da Niepoort, erguida na margem esquerda do rio Tedo, e volta a reunir um júri de especialistas que integra “chefes de cozinha de referência, enólogos, jornalistas e outros atores na área da gastronomia”, lê-se em comunicado.

No dia seguinte, 27, a festa continua na capela barroca da aldeia de Arroios, em Vila Real, com provas de tomates, flor de sal e azeite, e venda de tomate coração de boi, a partir das 17h30.

A lista de restaurantes aderentes pode ser consultada aqui.