Festa do Queijo Serra da Estrela está de volta a Oliveira do Hospital

Bancas com produtores, provas de queijos e vinhos, showcookings e animação musical fazem parte da programação da Festa do Queijo Serra da Estrela, que regressa ao centro de Oliveira do Hospital a 11 e 12 de março.

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital avançou que a Festa do Queijo Serra da Estrela terá lugar em março, nos dias 11 e 12, em pleno centro da cidade, contando com “centenas de expositores” de produtos endógenos. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, este evento é responsável pela atração de “muitos milhares de visitantes ao concelho”.

“Dá uma enorme centralidade a um produto de grande excelência como o queijo Serra da Estrela, assim como a outros produtos endógenos, gerando grandes condições de negócio e riqueza para os seus produtores”, acrescentou. A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, considerada “a maior Festa do Queijo de Portugal”, vai ter lugar nos dias 11 e 12 de março, no coração desta cidade do distrito de Coimbra.

José Francisco Rolo evidenciou que este certame tem a particularidade de “ser uma grande alavanca da economia local”, dando como exemplo as elevadas taxas de ocupação que normalmente se registam nos setores da restauração e da hotelaria. “Vamos todos empenhar-nos na edição de mais uma feira com sucesso, e que mostre ao país o nosso enorme potencial turístico e gastronómico, projetando igualmente uma imagem de grande dinamismo e vitalidade dos nossos produtores, sustentou.

O queijo Serra da Estrela DOP vai ser o “rei” da festa, mas a ele juntam-se centenas de expositores de produtos endógenos, enchidos, vinhos do Dão, mel, artesanato e gastronomia. Para o segundo fim de semana de março estão a ser preparadas várias iniciativas, que os visitantes irão encontrar no recinto da festa, centrado no Largo Ribeiro do Amaral e estendendo-se a algumas ruas próximas.

Provas de queijo e vinhos do Dão, tosquias, fabrico de queijo ao vivo, exposição animal fazem parte da programação, que aposta também na promoção do artesanato local. Diferentes artesãos do concelho de Oliveira do Hospital farão demonstrações ao vivo das suas artes. A animação cultural e musical “será uma constante”, com a presença de dezenas de grupos do concelho e da região, que irão atuar pelo recinto da festa e nos vários palcos instalados no certame. Os visitantes poderão ainda assistir a “showcookings”, que terão como base o queijo Serra da Estrela e outros produtos locais de qualidade.

A Festa do Queijo Serra da Estrela inicia no dia 11 de março, às 9h, com a transmissão em direto do programa Terra-a-Terra, da TSF. Já na tarde de 12 de março, a emissão do programa “Somos Portugal” da TVI, irá mostrar “a maior festa do queijo do país” nos ecrãs de televisão de Portugal e do estrangeiro. Saiba mais sobre a feira aqui.