Festa da Primavera chega a Guimarães com música, dança, caça ao tesouro e piquenique

Iniciativa dura um fim de semana, tem entrada livre e vai focar-se no tema da sustentabilidade. Música ao vivo, dança, exposições, palestras e atividades para crianças - como caça ao tesouro e criação de sabão - fazem parte do programa.

A chegada da estação mais florida assinala-se ao longo de todo um fim de semana em Guimarães, com o regresso da Festa da Primavera. A 23 e 24 de março, a iniciativa decorre na Rua de Vila Flor, em plena Zona de Couros, e vai dar palco reforçado aos temas da sustentabilidade e da pegada ambiental, sob o mote “Bairro C: Compromisso de Carbono Zero”, projeto piloto aprovado pela NetZeroCities, no âmbito da Missão Cidades.

Ao longo dos dois dias, há atividades programadas para miúdos e graúdos, sendo a entrada na festa de acesso gratuito. Além dos mercadinhos, a Festa da Primavera junta música ao vivo (as vimaranenses Vera Lima e Maria João Soares, segunda classificada no “The Voice Portugal” de 2023, estão confirmadas), atuações de dança, workshops, exposições de fotografia e desenho ou palestras (sobre soluções para varandas verdes, por exemplo).

Para os mais novos, destaque no programa para jogos tradicionais, caça ao tesouro, jogos de tapete gigantes, ilustrações de postais, atividades com barro, oficinas de criação de sabão, construção de abrigos para morcegos e outras atividades, além do concerto “Palhacinho Jonas – História musicada com Catarina Pereira”.

O programa completo da Festa da Primavera 2024, organizada pelo Laboratório da Paisagem e o município de Guimarães, pode ser consultado aqui.